»Filmen er helt fantastisk«: Instruktøren glæder sig til en særlig dokumentar denne weekend

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til oplevelser i København.

Fredag

Fredag starter nænsomt. Min søn Noor på 12 år entrerer soveværelset som en pølse i dynesvøb og får smørklatpladsen mellem os voksne. Der er ingen, der kan finde ud af at sove længe hjemme hos os. Vi læser Jumbo-bøger og nyheder. Fra dynen facetimer jeg med Kizzy Matiakis (balletdanser, red.), der er tidligt oppe og amme sin nyfødte datter. Vi taler om gårsdagens tv-premiere på vores film, indtil vores unger mister tålmodigheden med deres mødre.

Noor overtager min telefon og spiller Gorillaz for 120. gang. Jeg tror, det er noget med tegneserieuniverset. Jeg intervenerer med sidste uges ’Mennesker og medier’, hvilket resulterer i, at de andre går ud for at hoppe på trampolin. Resten af dagen er nattøj.

Lørdag

Jeg mangler en skidegod spand. Eller to. En til fodbad og en til at samle regnvand i. Jeg har nul erfaring med havebrug, men vi har alligevel lavet et lovende hortensiabed, der kræver vanding uden kalk af hensyn til jordens surhedsgrad. Det er alt sammen bare noget, jeg har læst, men jeg har stor respekt for havefolkets tricks. Silvan er løsningen. Hjemme igen flirter jeg med tanken om noget flot storkenæb, indtil vi skal lave mad.