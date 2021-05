Roskilde Festival rykker til København med minifestival

Det er endnu ikke besluttet, om der bliver nogen festival på Dyrskuepladsen i Roskilde i år, men meget tyder på, at det bliver svært for Roskilde Festival at afvikle sin 50. udgave denne sommer.

Mens vi venter på den endelig dom, har festivalen til gengæld meldt ud, at man sammen med Det Kongelige Teater vil afholde en fire dages minifestival fra 17.-20. maj.

I løbet af fire dagsevents – med titlerne ’Time to Activate’, ’Time to Listen’, ’Time to Space Out’ og ’Time to Celebrate – kan du blive tanket op på musik, kunst, talks, mad og drikke.

Minifestivalen bliver afholdt udendørs på Ofelias Plads, hvor man lige nu som en del af festivalen kan se kunstinstallationen ’Work No. 2630 UNDERSTANDING’ af Martin Creed, der vil blive taget ned efter festivalen.

»Martin Creeds overvældende kunstværk har fungeret som et lysende udflugtsmål for københavnerne i årets allermørkeste måneder. Nu er der igen plads til, at vi kan opleve kunst og musik i fællesskab med andre end vores nærmeste, og det er helt i værkets ånd, at vi sammen søger forståelsen gennem kunst, aktivisme, musik og videnskab. Det er en perfekt måde at afrunde værkets tid på Ofelia Plads«, udtaler Roskilde Festivals chefkurator, Signe Brink Wehl, i en pressemeddelelse.