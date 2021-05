Kunstanmelder: De unge kunstnere har forstået det. Så hvorfor har landets museer og kunsthaller ikke?

Kunsten er blevet til content. Det begreb, man bruger om indhold, der fylder platforme og fodrer vores hunger efter kultur. Vi kender det fra Netflix og de utallige andre streamingtjenester, og vi kender det fra Instagram, hvor billeder af udstillinger og værker deles konstant. Content, content, content i en uendelig strøm.

Jeg læste med interesse Martin Scorseses udfald i det amerikanske tidsskrift Harper’s – som Politiken bragte i en oversættelse for nylig – mod streamingtjenesterne og deres algoritmebaserede fabrikker for indholdsproduktion.

I den taler han om kuratering over for algoritmen. Kuratering som noget fint og godt over for algoritmen, der er »baseret på beregninger, der behandler seeren som forbruger og intet andet«. Altså som noget mindre godt, mildt sagt.