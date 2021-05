Ikonisk butik på Strøget drejer nøglen om efter 152 år

Birger Christensen lukker sin butik på Strøget og stopper alt salg af pels.

Det fortæller bestyrelsesformand og hovedaktionær, Jens Birger Christensen, til Børsen.

Bestyrelsesformanden er fjerde generation i familien Birger Christensen, der står i spidsen for pels- og modeimperiet. Han forklarer til avisen, at beslutningen har været følelsesladet:

»Jeg er jo opvokset med pels, håndværket omkring det og butikken. Og jeg elsker pels. Det var også det, der gjorde Birger Christensen kendt internationalt. Men tiderne ændrer sig, og så må vi følge med«, siger Jens Birger Christensen til Børsen.

En af Strøgets mest ikoniske

Butikken på Østergade 38 er med sine 152 år en af Strøgets ældste og mest ikoniske forretninger. Ved pelsbutikkens åbning i 1869 var der to ansatte, og Østergade var endnu ikke lavet bilfri.

Kunde og ekspedient fotograferet hos Birger Christensen i 1961. Foto: Erik Petersen

I et interview med Politiken i 2012 fortalte Jens Birger Christensen, at hans far og daværende indehaver af den mondæne butik, Finn Birger Christensen, faktisk frygtede Strøgets åbning i 1962.



Han var bange for, at de velhavende kunder ikke ville komme uden mulighed for at parkere tæt på butikken.

»Men året efter gik han op til den daværende borgmester og sagde: »Tusind tak, fordi I lavede Strøget«. Det viste sig jo, at gågaden gav øget trafik og omsætning«, sagde Jens Birger Christensen dengang til Politiken.

Birger Christensen fortsætter med at sælge sin brands Rotate og Remain i deres egen webshop og i andre butikker og stormagasiner verden over.