Københavns udskiftning af p-pladser med træer, bænke og gågader giver begynderforvirring

De skal ikke stå der længe nok til at slå rødder.

Derfor er rækkerne af nye træer i Vestergade i Københavns Indre By plantet i hvide plastiksække oven på asfalten, hvor de de næste fire måneder skal forskønne og forgrønne en af områdets mest befærdede gader, hvor bilister, cyklister og fodgængere kører slalom ud og ind mellem hinanden.

Fremover bliver det med færre bilister. Som et forsøg sløjfer Københavns Kommune nemlig i alt 66 parkeringspladser midlertidigt sommeren over for at eksperimentere med, hvordan man fem forskellige steder kan forbedre forholdene for både besøgende og borgere, som bor i Middelalderbyen, altså Københavns ældste kvarter inden for voldene omkring Strøget, domkirken og Gammel Strand. Hensigten er at sætte hastigheden ned i bymidten, give mere ro og skabe flere steder, hvor gående har mulighed for at sidde ned.