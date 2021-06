Oktoberfest og stor skøjtebane i Parken skal sætte skub i København

10 millioner kroner.

Så meget har Københavns Kommune netop afsat til at få gang i det københavnske byliv.

Pengene skal gives til arrangementer og initiativer, der kan tiltrække turister og skaffe kunder for byens restauranter og butikker, efter at store dele af erhvervslivet har været lukket ned og lidt økonomiske tab på grund af coronavirussen.

Nu er første ansøgningsrunde til den såkaldte genopretningspulje slut, og i alt er godt 7 millioner kroner bevilget. De resterende 3 millioner bliver uddelt ved den anden ansøgningsrunde i sensommeren.

Vi skal have endnu mere fest og farver Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester

I en pressemeddelelse udtaler Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der er beskæftigelses- og integrationsborgmester:

»Antallet af ansøgninger viser, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil gøre en dedikeret indsats for at få København tilbage på sporet som den pulserende og spændende storby, den er. Nu får vi sat gang i en række aktiviteter med de første syv millioner kroner, og så kan jeg kun opfordre alle til at byde ind til den næste ansøgningsrunde med nye ideer, der emmer af engagement, gæster og oplevelser. Vi skal have endnu mere fest og farver«.

Overblik:

Her er et overblik over nogle af de arrangementer og tiltag, der har fået støtte: