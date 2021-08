Maria Friis har en samling på over 300 kunstværker. Om hun har fortrudt nogle af sine køb? »Ja da!«

Maria Friis, hvornår begyndte du at samle på kunst?

»Da jeg var i begyndelsen af 30’erne og var begyndt at tjene mine egne penge. Det var en beslutning, jeg tog. Ikke at blive samler som sådan, men at erhverve nogle værker. Mit første kunstkøb var et stort, abstrakt maleri af den danske maler Mogens Andersen. Jeg købte det på Bruun Rasmussen, og det er uden titel. Her efter mange år elsker jeg det stadig med dets karakteristiske mørke, dynamiske arabesker på en bund af, hvad jeg oplever som lys«.

Hvad er dit seneste køb?