Hvordan fÃ¥r jeg min kÃ¦reste til at fÃ¸le, at det er en god idÃ© at bringe en vibrator med ind i gamet?

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvordan får jeg min kæreste til at føle, at det er en god, sexet og fælles idé at bringe en vibrator med ind i gamet? Ugens spørger

Jeg siger det, som det er: I det faste parforholds vidunderlige (men ikke absurd mystiske/spændende) seksuelle rammer er det efterhånden gået op for mig, at penetration alene falder mig relativt (for ikke at sige meget) kedeligt. Selvfølgelig kan man have sex på andre måder; men mit dilemma knytter sig altså til den maks. heteronormative forestilling om penetration: Hvordan får jeg min kæreste til at føle, at det er en god, sexet og fælles idé at bringe en vibrator med ind i gamet?

Han ligner et såret dyr ved tanken; lige meget hvor mange gange jeg smider den klassiske ’det er ikke dig’. Hvad gør alle andre seriøst?

KH vibrerende sommersjæl

Gæsteredaktør Siri Ranva Hjelm Jacobsen:

Kære sommersjæl

Jeg er ked af at sige det, men det bliver sandsynligvis aldrig jeres fælles idé at bringe en vibrator ind i gamet. Ideen er din, behovet er dit, og det er du nødt til at eje, hvis vi skal i mål her, så:

TRIN 1

Anskaf vibrator. Alternativt: Find vibrator frem (medmindre din gamle trofaste tilfældigvis er en fallos i aubergine-ligaen, i så fald: Anskaf ny vibrator).

TRIN 2

Introducer vibrator. Knap en vin op, smid tøjet, tag din kæreste i den ene hånd og vibratoren i den anden og vis ham, hvordan du bruger den. Undervejs kan du med fordel bede om assistance fra publikum.

TRIN 3

Begynd at bruge vibrator under sex. Som i: Sørg for at have den handy. Ræk ud efter den. Brug den.

Din fisse – dit ansvar Siri Ranva Hjelm Jacobsen

Hvis han ikke gisper af liderlighed, er det helt i orden; så l