På vej på date? Vi har en håndfuld gode tips til dig

’Altid som aldrig før’ er – tyvstjålet fra Tivoli – dit faste mantra, når du skal invitere på date. Du er altid på udkig efter arrangementer, som kun ganske få får adgang til, og kan der opspores en kendis eller to, er det altid et plus. Det her er ikke den første eller anden date, I kender hinanden og frygter ikke at være stille sammen, hvorfor I skal til eksklusiv audiens hos dronningen af dansk film, Trine Dyrholm.

Hun vil tage jer gennem sin lange skuespilkarriere, hvorefter der bydes på forpremiere på dronningens nyeste storfilm, ’Margrete den Første’.