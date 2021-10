Jeg begik en datingbrøler. Og ja, jeg så dum ud

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Mit spørgsmål lyder i al sin enkelhed: Hvordan dater man (bedst) flere på én gang?

Som single i en Tinder-tidsalder dukker der af og til et nyt match op, og fordi man aldrig kan regne med noget (og nogen) som helst, er jeg næppe den eneste, der har flere samtaler kørende på én gang.

Nogle overfladiske, andre mere dybe. Nogle personer møder jeg også i virkeligheden, enkelte gange flere inden for samme korte periode. Jeg tænker ikke, at jeg er alene om at prøve flere potentielt kommende partnere af samtidig, men jeg har vanskeligt ved det.

Mit spørgsmål lyder i al sin enkelhed: Hvordan dater man (bedst) flere på én gang? Ugens spørger

Lige nu skriver jeg med to-tre mennesker om løst og fast på semidaglig basis, og mine følelser for dem og min fornemmelse af deres for mig skifter ustandselig. Derfor holder jeg lige nu mulighederne åbne. Jeg kan godt synes, at det er svært at bedømme, hvor jeg skal investere min (som for alle andre moderne mennesker) dyrebare tid. Men det, jeg frygter mest, er nok at blive mere intime – exclusive, som det hedder på nudansk – med én og at skulle fortælle det til en anden, eventuelt flere, som jeg egentlig har haft det godt i selskab med eller nydt at skrive med.

Den situation og den samtale, hvor man kan komme til at få modparten til at tro, at man har holdt ham eller hende for nar. Men det har man jo ikke. Man har bare ledt længe efter kærligheden og endelig fundet den.

Det var en lang uddybning af et såkaldt enkelt spørgsmål – som jo slet ikke er så enkelt endda. Håber derfor på at blive klogere efter jeres altid kyndige råd.

Mvh. Vægelsind

Gæsteredaktør Silja Thøgersen:

Kære Vægelsind

Tinder kan være lidt af et kviksandsfelt at opholde sig i, hvis man generelt har hang til vægelsind. For en af de få positive ting, man kan sige om Tinder, er, at det giver valgmuligheder. Så dem skal du selvfølgelig bruge. Skriv, og gå på date med alle dem, din krop og dit hjerte kan rumme. Hvis man vover sig ud i appdatinguniverset, er det en del af gamet, at alle prøver sig frem. Det er det, der gør det så satans brutalt, men som også gør, at det er fyldt med håb og muligheder.

På en lidt sølle mørk og tømmermandsramt 1. januar for et par år tilbage sendte jeg en god håndfuld fuldstændig enslydende beskeder ud til en række mere eller mindre tilfældige Tinder-mænd. To af dem viste sig så at være venner Silja Thøgersen

På en lidt sølle mørk og tømmermandsramt 1. januar for et par år tilbage sendte jeg en god håndfuld fuldstændig enslydende beskeder ud til en række mere eller mindre tilfældige Tinder-mænd. To af dem viste sig så at være venner, der sad sammen og modtog mit samlebåndsflirt, og de besluttede at drille mig ved at chatte tilbage i samme enshed med et par beskeder, før de afslørede situationen. Og ja, jeg så dum ud. Men ved du hvad, jeg var ikke engang rigtig flov eller skamfuld. For sådan er det. Når modet og initiativet pludselig rammer en Tinder-dater, er det bare om at smede. Man kan så hurtigt synke ned i modløshed igen.

Så bare spil med åbne kort, når fornemmer, at din date begynder at have spæde forventninger. Men ikke før da. Intet er en større moodkiller end en, der på forhånd melder pas på fremtiden på første date.