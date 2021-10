Jeg er en helt almindelig gammel kone, og jeg gider ikke høre mere om seksualitet

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en helt almindelig, uinteressant heteroseksuel gammel kone, men jeg har en skøn broget familie med både bøsser, biseksuelle og en enkelt trans, der alle ser ud til at være i balance med sig selv, og som lever i tilsyneladende harmoniske og gode parforhold, og som alle med deres partnere selvfølgelig helt naturligt indgår i familiens sammenkomster.

Hvad er så mit problem, ud over at antallet af oldebørn nok bliver begrænset? Det er, at der efterhånden ude i samfundet er en tendens til, at mange opfatter deres egen seksualitet som så interessant, at de uopfordret underholder deres omgivelser med den.

Jeg ønsker for alle, at de tør og kan udleve deres kønsidentitet og seksuelle lyster, så længe de ikke skader andre dermed, men jeg gider ikke høre om det. Det, som interesserer mig, er, hvordan andre mennesker er som mennesker, ikke om de har af den ene eller anden seksuelle orientering – det er en privatsag, og jeg ønsker ikke uopfordret at få deres seksuelle lyster stoppet ned i halsen som samtaleemne omkring middagsborde eller i andre sociale sammenhænge. Og om de medbringer en partner af det ene, andet eller tredje køn, tager jeg blot til efterretning.

Vi skal naturligvis som samfund bekæmpe seksuel diskrimination og intolerance, men som enkeltpersoner er vores kærlighedsliv en privatsag, og først når vi alle opfatter det som en privatsag, har vi opnået fuld ligestilling.

Venlig hilsen helt en almindelig, uinteressant gammel heterokone

Gæsteredaktør Magnus Haugaard Petersen:

Kære helt almindelige, uinteressante heteroseksuelle gamle kone

Jeg tror ikke, at du står alene med dine tanker. Jeg er selv en, ikke gammel, men heller ikke helt ung af udseende, kedelig og særdeles uinteressant homoseksuel mand med masser af heteroseksuelle venner, der deler deltaljer om deres seksuelle oplevelser uden mit samtykke. Først og fremmest læser jeg det ikke, som om du har noget imod den udvikling, som brager derudad i disse år, men at du er af den (slet ikke uefne) holdning, at jeg passer mit, og du passer dit – og ja, så kan det da være noget af en udfordring bare at skulle tage bussen eller besøge familien.