Vi er glade for hinanden. Men vores relation er giftig

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har i de sidste to år boet i et kollektiv, hvor jeg har forelsket mig i en af mine roomies. Vi er begge i midten af 20’erne og har begge datet andre, mens vi har boet sammen. Han har haft sex med flere af mine veninder og også datet en af dem. Jeg har haft det svært med hans relation til mine venner. Jeg besluttede tilbage i foråret, at jeg skulle flytte, og allerede weekenden efter, til en fest, kyssede vi, og indgik derefter et intenst seksuelt forhold i hemmelighed.

Vi ses stadig sporadisk, i hemmelighed. MEN: han snakker stadig om Tinder-dates og sender skiftende signaler. Den ene aften har vi sex, går i bad sammen, er på tur og den anden ignorerer han mig, taler uhøfligt til mig og snakker om andre kvinder. Jeg er ikke i tvivl om, at han er glad for mig, og jeg glad for ham, men jeg ved samtidig at vores relation er giftig. Vi har været bedste venner i to år. Hvad skal jeg gøre?

Knus

Gæsteredaktører ’Soft Spot’:

Hej søde dig

Sorry for den lidt rough start: men fra to bedste venners point of view virker det ikke som om, at han er en særlig nice ven. Er I virkelig bedste venner, hvis han ignorerer dig og taler uhøfligt til dig? Det lyder som om, at han udnytter dit gode, tilgivende hjerte, fordi du giver ham tryghed og intimitet, men samtidigt ikke sætter grænser eller føler dig berettiget til at forvente noget af ham.

Bare fordi man ikke er i et monogamt forhold, er det ikke ensbetydende med, at man må behandle hinanden som lort Soft Spot

Du er nødt til at give udtryk for, hvordan du har det, hvis jeres forhold ikke skal køre dig helt over følelsesmæssigt. Det er så fair at have uforpligtende sex med sine venner, men det lader ikke til, at I har forventningsafstemt ordentligt. Bare fordi man ikke er i et monogamt forhold, er det ikke ensbetydende med, at man må behandle hinanden som lort. Vi kender så godt den dér følelse af, at man nærmest ikke tør at give udtryk for sine egne følelser, fordi man frygter at miste den anden person, hvis man stiller krav til dem. Men vi synes, du skal tage en dyb indånding og stille dig selv spørgsmålet »gør dette forhold mig virkelig glad?«.