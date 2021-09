Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er i tvivl om, om jeg har begået mit livs største fejltagelse.

For to år siden gik jeg fra min kæreste igennem seks år. Vi havde planer for fremtiden, fælles værdier, ting fungerede og funklede. Troede jeg.

Så blev jeg forelsket i en anden, formentlig fordi jeg gik rundt og havde det jævnt dårligt. Jeg var helt ulykkelig og forvirret, det var jo slet ikke meningen, så jeg gik min vej. Men det var en rigtig usund forelskelse, sådan en besættelse, som du kæmper imod, men som kommer under huden, og pludselig er det ikke dine ord, der kommer ud af din mund. Det kan jeg selvfølgelig først se i bakspejlet. Ligesom jeg også kan se i bakspejlet, at jeg burde have sagt til min ekskæreste, at jeg savnede noget, og måske burde han også have set, at noget ikke var, som det skulle være.

I dag sidder jeg tit alene i min lejlighed og tænker på min ekskæreste. Jeg har brugt to år på at pille navle og erkende min andel i bruddet. Jeg savner vores hverdag og den tryghed, han gav mig. Jeg ved, han er single and ready to mingle. Vi ønsker mange af de samme ting for fremtiden. Jeg er 30 år, træt af at se veninderne blive gravide med nummer 2 og flytte fra byen, og jeg vil gerne videre i mit liv. Er det for sent eller for naivt at prøve igen?

Hilsen tryghedsnarkomanen

Gæsteredaktør Johanne Mygind:

Kære tryghedsnarkoman

Ritt Bjerregaard blev engang spurgt, om der var noget, som hun fortrød efter et langt skandaleombrust liv i politik, og hun så iskoldt på intervieweren og sagde: »Jeg giver mig ikke af med at fortryde«. Det svar har altid stået for mig som topmålet af dronningeagtig coolness, for på en dårlig dag fortryder jeg alt fra farven på min væg til min skilsmisse. Men kære stakkels tryghedsnarkoman, Ritt har ret!

Det eneste, man får ud af fortrydelsen, er at slippe for at forholde sig til sin nuværende situation. I stedet for at spekulere over din fortid, må du spørge dig selv: Vil jeg LIGE NU dele mit liv med min ekskæreste?