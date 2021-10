Listen: Mette Frederiksen nye øgenavn passer perfekt

Megahot

Metaverset

Facebook har ansat 10.000 programmører til at skabe et virtuelt og parallelt univers, som vi konstant og iført 3D-briller skal befinde os i, indtil vi er reduceret til opkoblede nøgne kroppe i ’The Matrix’. Kommer om 10 år. Menneskehedens endeligt.

Sympatisk

Hår-afklipning for klimaet

Fredag klipper 15 mennesker deres hår af foran Klimaministeriet i et sorgritual »over ofrene – mennesker, dyr, planter – for det herskende økonomiske system«. Det overlever det herskende økonomiske system nok (vi forestiller os, at det sidder uanfægtet på en yacht ud for Biarritz, i færd med at sniffe mdma fra kavalergangen af en hviderussisk supermodel).