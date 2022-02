For i 40 år gled Else Marie Pade ud i glemslen, og i sin samtid fik hun aldrig den store anerkendelse. Fordi hun var kvinde, men også fordi hun var for avantgarde med sin elektroniske musik.

