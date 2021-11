Nu kan du få en helt ny sauna for dig selv i Københavns Havn

Himlen er grå, grå, grå. Vinterjakken har smidt shorts og lette kjoler om bagerst i skabet. Og der hundred år til jul.

Men Ibyen er der for dig! Her er en weekend, der vil få dig til at glemme alt om november og 50 nuancer af grå.

Klimafilm

Med dit klimabevidste, dybgrønne sind er du altid draget af kunstnere og værker, der kæmper for klodens fremtid. Du skal derfor til filmfestival på Bryggen, hvor man samler poetiske stemmer fra hele verden, som har bidraget med en bred palet af kunstneriske fortællinger, der alle har klima, miljø og naturen som centralt omdrejningspunkt.

Foto: Leonardo Flores Nature & Culture – International Poetry Film Festival løber af stablen de to sidste lørdage i november.

Programmet består i alt af 128 film og kan opleves de næste to lørdage, hvor der samtidig arrangeres en række klimatalks, og man kan opleve kunstudstillingen ’Colors for Climate.’ Og så er hele molevitten gratis.

Nature & Culture – International Poetry Film Festival, Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, Kbh. S. Lørdag kl. 13-20. Se programmet og book billet her.

Saunapoesi

Du vil igen i år arbejde hårdt for, at alle dine venner skal komme til at holde bare halvt så meget af et koldt gys, som du har gjort, siden du for år tilbage blev bidt af en gal vinterbader. For at klare den opgave er det altid godt at kunne lokke med en afslappende tur i en sauna. Sådan en har GoBoat netop åbnet, flydende på vandet midt i Københavns Havn.

Foto: Torben Eskerod GoBoat har lanceret en ny sauna på vandet i Københavns Havn.

Her kan I få en spritny sauna helt for jer selv, og så er der tilhørende dyppezone. For at skabe den helt rigtige tænksomme stemning udfordrer du vennerne til hver især at medbringe et digt til en vaskeægte saunaoplæsning.

Sauna by GoBoat, Ved Stranden 26, Kbh. K. Fredag kl. 15-22, lørdag og søndag kl. 8-22. Book her.

Drømmemusik

Din musiksmag spænder vidt og bredt, og du er meget bevidst om, hvordan der sker en konstant vekselvirkning mellem det humør, du er i, og den musik du lytter til. Derfor vil det perfekte punktum på en poetisk weekend være at tage til en koncert, hvor du kan synke lidt ned i sædet og svæve væk på en tænksom sky.