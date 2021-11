Vi er gået fra hinanden og har samtidig fået et barn sammen. Hvad gør jeg nu?

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har været i et fast forhold i seks år. Nu er vi gået fra hinanden. I mellemtiden har vi fået et barn sammen, og jeg er selv tættere på midt i trediverne end slutningen af tyverne.

Hvordan dater man i denne alder? Hvor kan man snige kærlighed, eller måske bare sex, ind i en travl hverdag med et lille vuggestuebarn og usexede deleordninger? Og er der egentlig hot eller not at sige, at man er mor?

Scorer man på legepladser eller på apps? Måske er dette her slet ikke problemer, men den fagre nye verden. I så fald, please, fortæl mig, hvordan den fungerer.

Kys.

MILF

Gæsteredaktør Nanna Balslev:

Kære MILF

Som en, der har været i fast forhold i hundrede år og for længst har fået barn, realkreditlån og Aula-stress, forstår jeg din usikkerhed. Intet er så skræmmende som at være ny i et spil, hvor man ikke kender reglerne. Og set fra sidelinjen virker Tinder som voksenlivets svar på Lalandia – sjovt i starten, men med for mange ’hva’ sååå?’-typer og mærkelige typer m/k, man ikke orker i sit liv.

Alligevel får jeg også lyst til at sige tillykke til dig! For der venter dig en perlerække af sjove oplevelser og sexeventyr – måske endda kærlighed. I flere år har du først og fremmest været mor. Nu er det tid til at være noget for dig selv og din libido.

Ugens gæsteredaktør Nanna Balslev Kulturjournalist, redaktør, dj og mor. Foto: Charlotte de la Fuente

Du spørger, om det er hot at være mor. Herfra skal lyde et højt, rungende Ja! Voksne, der tager ansvar, er det mest sexede i verden!

Og med lidt planlægning kan du date i uger uden barn. Prøv at date forskellige typer, og undersøg, hvad du har lyst til. Min veninde i din situation opdagede f.eks. glæderne ved tantrasex.

Til det praktiske: Legepladser har klart scoringspotentiale. Du kan overveje Tinder, men skriv for guds skyld, at du er mor, så du skræmmer de værste fuckboys eller mean girls væk. Hør hellere dine venner, om de ikke kender en, der er noget for dig. Spørg andre singlemødre, eller find en alenemorgruppe på Facebook. Jeg har mange veninder, der har gået i dine sko og mødt fantastiske og dejlige mænd (eller kvinder). You can do it!

Kærlig hilsen

Nanna

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære MILF

Det er den fagre nye verden, det er din virkelighed. Det er her, dejligt rimer på dårligt, og jeg tror, jeg vil tage de to ord et ad gangen.

Det dejlige: Du har et barn, du har en ekskæreste. Den del findes og er overstået, og modsat al mulig bagage, folk sniger med om bord i nye forhold, har du faktisk tjekket dig og dit ind nede ved skranken. Du kan spille med de åbneste kort, og du kan måske endda vise potentielle flammer, at du har dit på det rene. Din nylige singlefamlen er en anden end den identitetssultne 22-årige, der evigt desperat skal performe sig på plads. Nyd, at du nu er her, en anden station, en ny udsigt, en ny indsigt.

Det dårlige: Det er hårdt at date efter et langt parforhold. Det kan føles stressende og tidskrævende at kaste sig i