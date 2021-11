Jeg har den dejligste kæreste. Tør jeg fortælle ham min hemmelighed?

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er i et forhold med den dejligste kæreste, man kunne forestille sig.

Jeg skriver ind, fordi min dejlige kæreste har et par rigtig gode pigevenner, som jeg nogle gange ikke kan lade være med at føle en smule jalousi over for.

Hvor meget skal man dele sådan nogle usikkerheder med sin kæreste? Ugens spørger

Indrømmet, det er en super gammeldags måde at se venskaber mellem mænd og kvinder på, men ikke desto mindre tager jeg mig selv i nogle gange at få lidt jaloux tanker.

Og derfor er mit spørgsmål: Hvor meget skal man dele sådan nogle usikkerheder med sin kæreste? Skal man helst bare holde det til sig selv, og måske i stedet komme ud med tankerne til sine venner, eller skal man sige det til sin kæreste og så måske risikere at være med til at skabe noget, der ikke er der?

Kh. den skabsjaloux kvinde