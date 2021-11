Hver gang julen nærmer sig, bliver problemet med min kæreste tydeligere

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Min kæreste kan virkelig ikke lide min familie. Det har hun aldrig rigtig kunnet. Konflikterne bunder i alt muligt, og jeg kan egentlig godt forstå, at de støder sammen. Vi har været kærester i en del år, men hver gang det bliver jul, bliver uvenskabet tydeligt.

Hun springer alle mine familiefrokoster over, mens jeg kommer til hendes families versioner. Jeg er ikke vred på hende, men jeg er måske lidt misundelig. Hendes familie elsker vi, men min familie elsker kun jeg. Det er hårdt, at der altid er en tom stol ved min side, mens jeg endnu en gang skal finde på undskyldninger for min kæreste.

Vi drømmer om at få børn en dag, og jeg frygter for, hvad den dårlige stemning kan betyde, når vores familier smelter endnu mere sammen.

Kan jeg klinke skårene, eller er det bare sådan, det er?

Kh. Nissen

Gæsteredaktør Jonas Schrøder-Andreasen:

Kære Nissen

Av! For et familiemenneske som undertegnede napser det virkelig i hjertet at læse din beskrivelse af den tomme stol ved siden af dig, når familien mødes til gløgg, æbleskiver og sildemadder.