Sagde Rene Dif lige det?

Dramatisk

René Difs død

Aqua-stjernen har aftalt med den chilenske kunstner Marco Evaristti, at hans lig skal balsameres og udstilles siddende i en Ferrari. Way to go, Dif.

Lidt klamt

René Difs død 2

»Og når jeg så bliver brændt, vil jeg gerne ind i en nytårsraket og så håber jeg, folk, der holder af mig, vil stille sig op på Rådhuspladsen og fyre Diffen af kl. 12«, siger han. Fedt, Dif, så kan din aske drysse lige så stille ned i folks champagneglas, og du kan blive en af os for altid. Bogstaveligt talt.