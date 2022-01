Guide: Leder du efter billig bolig i København? Vi har samlet en række gode tips

Tjeklisten

Sådan undgår du boligsnyd

Her er tre gode råd til at undgå boligsnyd. Læs resten af rådene i vores guide 15 gode råd til dig, der leder efter et sted at bo i København.

Tjek ejeren

Lejer du af en privatperson, kan du tjekke, om personen reelt ejer boligen. Den information er nemlig offentligt tilgængelig på sider som tinglysning.dk og boligejer.dk. Er udlejer ikke privat, kan du søge i lejligheds-facebookgrupper eller på Trustpilot for at se, om andre har erfaring med at leje boligen fra det pågældende firma.

Mød udlejer

Det sker, at udlejer foreslår, at du skal få nøglerne af en anden, fordi personen ikke lige kan den dag. Det behøver ikke at betyde, at du bliver snydt, men du er bedre sikret, hvis I kan aftale et møde. Bor udlejer i udlandet, kan du sætte et onlinemøde op, så I har snakket sammen først, og så du kan fornemme, om personen virker troværdig.

Få en lejekontrakt

Når du har set boligen, skal du sørge for at få fat i en lejekontrakt, der skal være underskrevet af udlejer. Har du ikke selv styr på, hvad der er op og ned i en lejekontrakt, kan du få hjælp af en fagperson til at kigge den igennem, inden du selv skriver under. Flere firmaer tilbyder at tjekke den for dig gratis, eksempelvis Danske Lejere og Digura.

