Kom på toppen denne weekend: Her er 5 ting, du kan lave med udsigt over København

Føler du dig ikke på toppen for tiden, er der råd.

Denne weekend kan du for eksempel besøge et af byens mange tårne eller spise middag på en tagfarm.

Vi guider til fem oplevelser fra oven, så du kan komme på toppen.

Guiden gælder 10.-12. maj.

1. Nikolaj Kunsthal

I den gamle Nikolaj Kirke i Indre By kan du tage forbi kunsthallen af samme navn, der fungerer som udstillingssted for dansk og international samtidskunst. Her kan du i øjeblikket se kunst af henholdsvis Anna Domnick og Andreas Emenius, som du oplagt kan kombinere med en tur i kirkens 35 meter høje tårn.

Foto: Joachim Adrian

Voksne, studerende og pensionister betaler 70 kroner for at besøge tårnet, mens prisen er 40 kroner for børn mellem 0 og 17 år. Og køber du adgangen sammen med billetter til museet, er der rabat at hente.

Nikolaj Kunsthal. Nikolaj Plads 10, 1067 København K. Fredag 12-18, lørdag og søndag 11-17. Tårnture lørdag og søndag 14 og 15.





2 Skovtårnet ved Gisselfeld Kloster

I marts stod et helt nyt skovtårn færdigt i Gisselfelds skove. Et tårn, der i sig selv er 48 meter højt, og hvor du kommer 135 meter op over havets overflade til en unik udsigt over den sydsjællandske natur.

Foto: Jens Dresling

Med andre ord venter der dig altså en nærmest flyvende oplevelse, som ved åbningen gav Politikens arkitekturanmelder et »sug i maven«, som gjorde sig fortjent til hele fem hjerter. Billetter koster 125 kroner, og en tur i tårnet tager cirka to timer.

Skovtårnet på Camp Adventure, Denderupvej 9A, 4690 Haslev. 10-18 hele weekenden.





3 Kulturtårnet Knippelsbro

Ved Knippelsbro ligger et tårn af samme navn, hvor der året ud er en række små kulturarrangementer, blandt andet radiobiografer, kunstudstillinger og politiske samtaler.

Foto: Ditte Valente

I denne weekend er det mors dag, og i den anledning er tårnets konditor Benedikte gået i køkkenet for at bage kager til dig, din mor, eller hvem du nu ellers vil have med til en fin udsigt over byens havn. Entré denne dag er 75 kroner inklusive to stykker sødt.

Kulturtårnet, Knippelsbro 2, 1400 København K. Lørdag 12-20 og søndag 12-18. Sød Søndag - Mors dag frem til 17. Særlukket fredag 10. maj.





4 Gro Spiseri

På en terrasse på toppen af Østerbro finder du Danmarks første tagfarm med det rimende navn ØsterGRO. Her drives et økologisk og bæredygtigt landbrug, og året igennem inviterer de indenfor til workshops og rundvisninger.

Foto: Lasse Kofod

Også fællesspisninger er en del af repertoiret, og i denne weekend kan du nyde en seksretters forårsmiddag ved langbordene på stedets restaurant, Gro Spiseri. Læs meget mere og bestil billet her.