Quiz, naturvin eller politiske fadøl? Her er 5 valgfester, hvor du kan juble eller sørge over aftenens resultat

Kan du mærke det? Lettelsen er på vej.

Om du skriger af glæde eller får brug for en skulder at græde ud ved, bliver onsdag aften kulminationen på ugers, måneders ... ja, i virkeligheden er valgkampen vel altid i gang.

Mest af alt har du lyst til en kold øl og et sted at diskutere valgresultatet i venners lag.

Du føler dig måske ikke politisk nok til at gæste en af partiernes mange valgfester (men husk dog: de fleste er faktisk åbne for alle – for eksempel i Vega, hvor Jada spiller op og Politikens Lucia Odoom er dj)

Og du har allerede været forbi for at få valgflæsk eller en valgfalafel på en af byens restauranter.

Så hvor går du hen?

Der er heldigvis masser af steder, der inviterer indenfor på valgaftenen 5. juni. Her på Ibyen har vi fundet 5 af de bedste.

1 Valggyser på Kapelvej

På Kapelvej 44 på Nørrebro ligger et undergrundskulturhus af samme navn med et hav af tilbud som folkekøkken, fester, danseundervisning, pilates og meget mere. Selv kalder sig din »smagfulde og musikalske baggård«, og her er målet at bidrage aktivt til lokalmiljøet ved blandt andet ved at inkludere unge i husets udvikling og aktiviteter.

Her kan du se onsdagens valg, der vises på storskærm, og hvor baren vil være åben hele aftenen. For som de skriver: Det kan være en slem aften at være alene på.

Valgaften - fællesgyser på K44, Kapelvej 44, 2200 København N. 17-00.

2 Aftensmad til 25 kroner

På Vesterbro kan du tage forbi Ukirke, et frivilligt drevet projekt, der arbejder for at gøre kirken til et socialt samlingspunkt for unge, troende som ikke-troende.

Især har de slået sig op på at invitere til kulturelle arrangementer, du ikke normalt finder i den danske folkekirke, såsom sovekoncerter eller yoga – og der er stort set altid nye, sjove aktiviteter i kalenderen.

På valgaftenen kan du spise aftensmad i kirken til bare 25 kroner, mens du følger valget på storskærm eller lytter til foredrag af henholdsvis en journalist og cand.scient.pol, der gør dig klogere på politik og Paludan.

Valgaften i uKirke, Dannebrogsgade 53, 1660 København V. 18-23.

4 Bobspil og naturvin

Husker du bob? Det klassiske spil fra barndommen, der spilles på en lille, kvadratisk plade, og hvor det gælder om at få de røde og grønne brikker i hjørnehullerne.

Hvis ikke, kan du få genopfrisket hukommelsen hos vinbaren på Sønder Boulevard, der i anledning af valget byder op til bobturnering og naturvin til 40 kroner glasset.

Arkivfoto: Christen Hansen

Vandrepokalen ’Rasende Randi’ er på højkant til vinderen - og selv om der i klassisk bob kun er røde og grønne brikker, er du også velkommen, hvis du er mere til andre farver.

Bob & Vin // Blå brik, rød brik, Volatil, Sønder Boulevard 52, 1720 København V. 19-22.

4 Politiske fadøl

Gennem tiden har Toga Vinstue været stedet for politikere, partisoldater og almindelige lægfolk at mødes for at diskutere politik over en kold fadøl.