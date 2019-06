Klar til på søndag? Her er 5 steder, du kan fejre sankthans uden lange taler og hekse på bålet

5 Petanque i den nye jernbaneby

Alt tyder på, at en ny bydel, Jernbanebyen, er på vej til Vesterbro. Her er der nemlig i øjeblikket planer om at omdanne det gamle jernbaneområde over for H.C. Ørstedværket til at rumme blandt andet studieboliger, sportsfaciliteter og bæredygtige butikker. Planerne kan blive en realitet, hvis en ny kommuneplan vedtages til efteråret.

Arkivfoto: Cathrine Ertmann Den Gule By på DSB-arealet ved Otto Busses Vej.

I den forbindelse ønsker et par lokale entusiaster at gøre opmærksom på petanques, ifølge dem, fortjente plads i den nye bydel, hvorfor de har fået ideen til at kombinere det franske kuglespil med sankthansfejringen.

Vil du gerne høre mere om fremtiden Jernbanebyen, afholdes der i øvrigt dagen før et stort åbent hus-arrangement med blandt andet byvandringer og livemusik.

Fejr sankthans med petanque i Københavns nye Jernbanebyen, Otto Busses Vej 49, Kbh. SV, 23. juni kl. 12-18.