Værsgo': Her er 5 bud på en tæske-billig weekend i København

Gratis er jo dejligt.

Og gratis oplevelser er der masser af i denne weekend, så der er ingen undskyldninger for ikke at smide natbukserne og komme af sted.

1 Gratis vinsmagning

Der er intet så godt som gratis ting. Hvis du også er en af dem, som frekventerer Meny om lørdagen for at få en lille plimmelim på inden frokost, så er det her lige til dig. I dag og i morgen er der gratis vinsmagning på Christianshavn, og det er fra kl. 12.

Foto: Janus Engel Arkivfoto.

Så kan du gå weekenden i møde langt mere afslappet. Og det er frem til 17.30, så du behøver heller ikke at skynde dig. Der er intet ved dette tilbud, som ikke er godt, hvilket vil sige heller ingen undskyldning for ikke at komme af sted. Vin er sundt. Det har mange kloge mennesker sagt. Og gratis vin er formentlig ekstra sundt.

Victoria Vine, Overgaden Oven Vandet 30B, 1415 København K. Fredag og lørdag kl. 12.00-17.30

2 Gratis modeforum og drink

Hvis du ikke er så meget til det der vin, som ofte kan være lidt surt, så kan vi i denne uge i stedet tilbyde dig snaps. Nu rammer vi snart en af flere snapseårstider, og det skal da fejres. Hvis du også er til gode tilbud og mode, er der dobbelt op, for i denne weekend er der Modeforum i Forum.

Foto: Ilan Brender Arkivfoto.

Og du kan få en gratis vip-billet til hele weekenden plus drinks fra Snaps Bornholm, hvis du medbringer seneste nummer af Politiken og viser det i døren. Så sparer du 180 kroner i entré. Dem kan du så bruge på en ny trøje eller buks fra eksempelvis Mads Nørgaard eller Versace.

Forum, Julius Thomsens Pl. 1, 1925 Frederiksberg. Fredag kl. 17-20 og lørdag plus søndag kl. 10-16

3 Gratis julemarked

Efter at du har drukket gratis vin på Christianshavn, er du klar til julemarked på pladsen ved Torvehallerne.

Foto: Linda Johansen Arkivfoto.

Der vil du få alle muligheder for at tale med folk fra mikrobryggerier, lokalt produceret vin og ost, hjemmelavet syltetøj, kød og vildt fra mindre producenter og meget andet, man kunne begære. Og da det er producenterne, der dukker op, kan man jo altid forsøge sig med at få et godt tilbud.

Julemarked ved Torvehallerne, Frederiksborggade 21, 1362 København. Lørdag kl. 10-18

4 Gratis podcastpremiere

Det næste her er også gratis. Og du kan måske blive klogere. Selv om forfateren Kaspar Colling Nielsen nu skal til at være embedsmand, forhindrer det ham ikke i at søge paradis. Det forsøger han at finde i en ny podcastserie i samarbejde med Prxjects. Der er mulighed for at komme med til premieren på serien – og det er ganske gratis.

Foto: Tue Blichfeldt

Det er resten af serien forresten også, du kan dog først høre den fra på mandag. Men vent, der er mere. Du kan også – ganske gratis – lytte til en teaser, inden du beslutter, om du skal tage imod det gratis tilbud.