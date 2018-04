Kvotekongers revisorer står til at miste deres bestalling Erhvervsstyrelsen mener, at revisorerne har haft alt for tætte forbindelser til nordjyske storfiskere og dermed har kompromitteret deres uafhængighed. Ekspert kalder sagen alvorlig.

Kan man godkende årsregnskaber i virksomheder, der ejes af ens tætte forretningspartnere?

Nej, på ingen måde, mener Erhvervsstyrelsen, der har besluttet at anmelde to unavngivne revisorer fra revisionsfirmaet MC Revision til Revisornævnet for klare brud på uafhængighedsreglerne.

MC Revision har i årevis udført revision på årsregnskaber i en lang række virksomheder ejet af to af de største såkaldte storfiskere, John-Anker Hametner Larsen og Henning Kjeldsen.

Og det er i deres arbejde for de to kvotekonger, at Erhvervsstyrelsen mener, at der kan sættes store spørgsmål ved MC Revisions tætte forbindelser. Det skriver de i et notat.

MC Revision har blandt andet godkendt årsregnskaber i hele ni af storfiskeren John-Anker Hametner Larsens selskaber. Og dette samarbejde foregik, selv om Hametner Larsen ejer en virksomhed sammen med MC Revisions to ejere og også sidder i bestyrelsen i anden virksomhed sammen med den revisor fra MC Revision, der hvert år godkender hans virksomheders regnskaber.

En sådan sammenvikling af interesser er ifølge Erhvervsstyrelsen dybt kritisabel.

Og ifølge revisionsekspert og professor ved CBS, Thomas Riise Johansen, er det et alvorligt skridt fra Erhvervsstyrelsens side.

»Man skal ikke undervurdere betydningen af sådan en indstilling. Der er meget lidt tvivl om, at det er en klar overtrædelse af uafhængighedsreglerne«, siger han.

Bødestraf og betinget dom

Siden 2015 har der været fokus på det danske fiskekvotesystem og de såkaldte 'kvotekonger', der ejer store mængder af de lukrative fiskekvoter, der giver ret til at fiske i danske farvande.

I foråret 2017 kom miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) ministerliv i fare, da et flertal i Fiskerudvalget mente, at han havde tilbageholdt oplysninger for Folketinget om, hvordan man kunne undgå, at kvotekonger omgår kvotelofterne ved hjælp af stråmandsvirksomheder.

Og det medførte fra Politikens side ligeledes en større undersøgelse af lige netop de mange småvirksomheder, som storfiskerne ejer. Heriblandt en undersøgelse af MC Revision, der førte til en række artikler i november sidste år om kritisable forhold i MC Revision.

Det er særligt de mere end almindeligt tætte bånd mellem revisorfirmaets direktion - Jørgen Ulrik Riise og Martin Christensen - og storfiskerne John Anker Hametner Larsen og Henning Kjeldsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra MC Revision til Erhvervsstyrelsens indstilling.

Erhvervsstyrelsen har indstillet til Revisornævnet, at de to unavngivne ansatte i det lille revisionsfirma - der kun har 2-4 ansatte inklusive direktionen ifølge CVR-registret - får en betinget frakendelse af deres godkendelse, og at begge registrerede revisorer og MC Revision idømmes forhøjede bøder.

Og ifølge Thomas Riise Johansen plejer kendelserne i Revisornævnet i sager som disse at være relativt hårde.

»Det er fulstændig fundamentalt, at der værnes om revisorers uafhængighed. Der må og skal være tillid til, at revisionen foretages ordentligt og objektivt. At der tydeligvis stilles spørgsmålstegn ved den uafhængighed i det her tilfælde gør, at der bliver lagt op til relativt hårde sanktioner«.

Også hos foreningen Danske Revisorer tager direktør Brian Adrian Wessel sagen meget alvorligt. Allerede i november igangsatte de deres egen etiske undersøgelse af forholdene i MC Revision.

»Det er enormt skadeligt for branchen, når sådan nogle sager opstår, og vi er meget opsatte på at afdække, hvad der er op og ned i den her sag«, siger han og understreger, at foreningen i tidligere sager har ekskluderet eller på andre måder sanktioneret medlemmer, der har forbrudt sig mod uafhængighedsreglerne.

»Og her er der jo tale om to af vores medlemmer. Så vi går meget op i, at retssikkerheden er på plads og processen ordentlig. Men det er en meget alvorlig sag«, siger Brian Adrian Wessel.