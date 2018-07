Tørkeramte landmænd beder politikere om hjælp: »Vi står i en virkelig alvorlig situation, der udvikler sig dag for dag« Forskudsbetaling på landbrugsstøtten ville lette pressede landmænd , lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Mens mange af os glæder os over solens varme stråler, har landmænd landet over i ugevis sendt mariehøner op til Vorherre for at bede om dårligt vejr i morgen. Fraværet af regn betyder nemlig ødelagte afgrøder og mangel på foder til dyrene.

Men tiden er ved at løbe ud for frøken Evigglad, så onsdag vendte interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer sig i stedet mod landets politikere med en appel om hjælp til at komme igennem den voldsomme tørke.

»Landmændene har ikke lyst til at stå med hatten i hænderne og bede om støtte. Men politikerne burde kunne hjælpe os med nogle praktiske ting, for vi står i en virkelig alvorlig situation, der udvikler sig dag for dag«, siger Martin Merrild, formand har Landbrug & Fødevarer.

Interesseorganisationen håber blandt andet på at få udsættelse på betalingen af moms og jordskatter og på at få udbetalt landbrugsstøtten i november frem for i december. Begge tiltag vil forbedre landmændenes korsigtede betalingsformåen, der bliver påvirket af den lave indtægt, en dårlig høst kan indbringe.

Det danske landbrug i alt vil tabe 4,5 milliarder kroner på tørken, spår organisationen.

Politikere vil gerne hjælpe

Landmændenes nødraket vækker forståelse hos både regeringen og oppositionen.

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen betegner ifølge Landbrugsavisen situationen som katastrofal.

»Jeg er glad for, at de ikke bare beder om støtte, som bare ville blive dømt ulovlig statsstøtte. Jeg vil meget gerne overveje forlænget momskredit som virker hurtigt på likviditeten og ikke giver meget bureaukrati«, siger han til avisen.

Socialdemokratiets landbrugsordfører Simon Kollerup vil også gerne se på, om politikerne kan hjælpe de tørkeramte landmænd.

»Vi kommer gerne til politiske drøftelser, men vi har også forventninger den anden vej. Jeg er bekymret over, at et års tørke kan slå bunden ud af bedrifter og bringe et samlet erhverv i krise«, siger han til Landbrugsavisen.

Landbruget prøver allerede at tilpasse sig det omskiftelige vejr, siger Troels Toft, der er sektordirektør for planter i videnscenteret Seges under Landbrug & Fødevarer. På forsøgsanlæg udvikler man for eksempel nye kortsorter med større tørkeresistens, men den slags tager tid, og den nuværende situation er særlig slem, understreger han.

»Vandunderskuddet har i maj og juni måned har været det værste, siden vi begyndte at måle på det i 1970. Og så slår det hovedet ekstra på sømmet, at det våde efterår gjorde det ekstremt svært at så vintersæd, som ellers er bedre til modstå tørke end vårsæd«, siger Troels Toft.

Hos Humlebæk-landmanden Lars Erik Larsen, der har dyrket korn i 40 år, er observationen den samme. »Det har aldrig været så grelt, som det er i år«, siger han.julie.