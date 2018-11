Et fireårigt barn er lørdag eftermiddag kommet alvorligt til skade efter at være faldet flere etager ned ad en rulletrappe i et storcenter i Sønderborg.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er man på stedet, og barnet er hentet med helikopter. Politiet kan ikke oplyse mere.

Uheldet er sket i storcentret Borgen i Sønderborg, og ifølge Jydske Vestkysten er barnet faldet fra første etage ned til kælderen ved storcentrets rulletrapper.

ritzau