Riksdagens formand: Det kunne være endt »ulykkeligt« for den svenske monark

Formanden for den svenske riksdag, Andreas Norlén, priser sig lykkelig for, at det svenske kongehus – modsat Danmark – har været helt frakoblet processen med regeringsdannelse. Det er hans budskab i hans første interview med dansk presse.

Udsigten til historisk mange statsministerkandidater og uenighed om centrale økonomiske og værdipolitiske spørgsmål i henholdsvis blå og rød blok har gjort det til en almindelig spådom, at spillet om regeringsmagten efter valget kan gå hen at blive en mere langvarig og kompliceret affære med flere dronningerunder end normalt.

Nøjagtig som i Tyskland, Belgien og Norge resulterede det svenske valg i september i historisk langvarige regeringsforhandlinger. Først i sidste uge lykkedes det de svenske partiledere at finde frem til en statsminister, som ikke blev væltet af et flertal i Riksdagen.

I hele den proces sad formanden for den svenske riksdag, den konservative Moderaterna-politiker Andreas Norlén, helt centralt placeret som manden, der udpegede skiftende forhandlingsledere.

Og i dette besværlige forløb har Norlén prist sig lykkelig for, at de svenske politikere for fire årtier siden sørgede for, at det svenske kongehus blev frakoblet enhver berøring med den politisk følsomme regeringsdannelse.

Han afstår fra at komme med gode råd til Danmark, men siger ligeud, at det kunne være endt »ulykkeligt« for den svenske monark, hvis han formelt eller reelt havde været blandet ind i de valg, som han i samråd med sine næstformænd traf undervejs i efteråret 2018.

»Jeg tror, det er godt, at en monark ikke bliver inddraget i en politisk proces, som kan føre til, at monarken bliver udsat for politisk kritik. Det er bedre, at en politiker har den rolle«, siger Andreas Norlén.

Han peger på, at den svenske konge indtil 1975 spillede en rolle i regeringsdannelsen.

»Tidligere var det kongen, der ledede den her proces«, forklarer Norlén.

Foto: Anders Wiklund/Ritzau Scanpix Riksdagens formand Andreas Norlén taler med Moderaternes leder, Ulf Kristersson, tidligere på måneden.

Riksdagens formand Andreas Norlén taler med Moderaternes leder, Ulf Kristersson, tidligere på måneden. Foto: Anders Wiklund/Ritzau Scanpix

Politiske valg og fravalg

Fordelen undervejs i det svenske efterår har ifølge den 45-årige svenske politiker været, at han helt åbent har kunnet begrunde sine valg og fravalg i spillet om statsministerposten, og at disse beslutninger efterfølgende har kunnet diskuteres på linje med alle mulige andre politiske beslutninger.

»Jeg tror, at det set i historiens lys var en klog beslutning. Når man ser på, hvor kompliceret den her regeringsdannelse blev, og hvor mange gange vi har skullet tage stilling til processens udformning, tror jeg, det er klogt, at det er en person med politisk baggrund, der træffer de beslutninger«, siger Andreas Norlén.

Herhjemme har statsretseksperter, politikere og en sjælden gang imellem dronningen selv i årtier diskuteret fordele og ulemper ved den danske praksis. Den går grundlæggende ud på, at ved valg, hvor regeringen ikke umiddelbart kan fortsætte, lægger to ledende repræsentanter fra hvert parti umiddelbart efter valget vejen forbi Amalienborg. Her informerer de mundtligt og skriftligt regenten om, hvem de foretrække som statsminister.

Herefter rådfører dronningen sig med den fungerende statsminister, hvorefter dronningen udnævner en forhandlingsleder, som de fleste gange har været statsministerkandidaten fra rød eller blå blok.

Efter Alternativets melding sidste sommer om udelukkende at ville pege på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister, valgte det socialdemokratiske præsidiemedlem Henrik Dam Kristensen at reagere skarpt.

»Med sin udmelding vil Alternativet i realiteten forære statsministermagten til Lars Løkke Rasmussen«, sagde Dam Kristensen til Jyllands-Posten.

Det underforståede budskab var, at ved at trække Alternativets mandater ’ud af ligningen’ ville Løkkes muligheder for at få initiativretten forbedres.

Henrik Dam Kristensen konstaterer i dag, at Sverige og en række andre lande har leveret eksempler på, at det er blevet en langt mere kompliceret affære at danne regering end førhen, hvor kampen de fleste steder stod mellem to veldefinerede blokke.

»Man må hele tiden overveje, hvilke modeller man har til at danne regering. Hvis det er nogle meget spegede ting, kan der være fordele ved, at du har en uvildig person til at rådgive om det her. Men man skal ikke komme i en situation, hvor man kompromitterer kongehuset i forhold til en politisk proces. Jeg vil selv være optaget af, at det ikke sker«, siger Henrik Dam Kristensen.