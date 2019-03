Pusher Street-sagen kører igen: Anklageres forberedelse af politividner var hemmelig

Både i byret og landsret har anklagere hemmeligholdt, at der var to forskellige versioner af et skema, som skulle forberede betjente på deres vidneudsagn i Pusher Street-sagen.

I et forberedende retsmøde i Østre Landsret, blev det i går fastslået, at de skemaer, som anklagemyndigheden sendte til betjente, så de kunne forberede sig, inden de skulle vidneafhøres i en Pusher Street-sag ikke kun blev brugt i landsretten men også, da sagen blev behandlet i byretten i København.

Samtidig bekræftede senioranklager Henrik Aagaard fra Statsadvokaten på spørgsmål fra forsvareren Kim Bagge, at anklagerne i Pusher Street-sagen havde udfærdiget to forskellige versioner af skemaerne, og at det blev holdt hemmeligt for retten og forsvarerne. Bekræftelsen blev gentaget, læst højt af en af rettens dommere og derefter ført ind i retsbogen og vil uden tvivl blive brugt af forsvarerne i det videre forløb.

Det forberedende retsmøde i Østre Landsret fortsætter torsdag. Anklagemyndighed, forsvarer og retten skal bruge mødet til at finde ud af, hvad der skal ske med den Pusher Street-sag, kaldet sag 3, som ubehjælpsomt strandede i landsretten i slutningen af september 2016, da en senioranklager løj for retten om skemaerne til politividnerne og derfor straks efter blev fjernet fra sagen.

Det udløste en hidtil uset retsskandale, og den pågældende senioranklager blev i november sidste år straffet med fire måneders fængsel, heraf en måned ubetinget, for at have løjet i retten og forsøgt at få politividnerne til at dække over det.

Pusher Street-sagen anses for at høre til blandt historiens dyreste sags-komplekser og består af i alt seks retssager med mellem 10 og 15 tiltalte hashsælgere i hver sag, som har modtaget domme på mellem et og fem år.

Den strandede sag, sag 3, skal under alle omstændigheder gå helt om i Østre Landsret. Det er besluttet. Men i gårsdagens forberedende retsmøde krævede forsvarskollegiet for de 11 tiltalte i sag 3, at den skal helt tilbage til byretten og begynde forfra. Og her er, mener dele af forsvarskollegiet, anklagemyndighedens bekræftelse af, at skemaerne også blev anvendt og hemmeligholdt i byretten et argument for, at det bør ske.

De omtalte skemaer var udarbejdet i to versioner. En version til politividnerne med detaljerede angivelser af, hvad anklagerne gerne ville have svar på i retten. Den anden version, som blev givet til retten og forsvarerne, var renset for de detaljerede angivelser, og det blev de ikke informeret om. Det er udtryk for en ulige og uretfærdig behandling af forsvaret og klienter, sagde advokat Hugo Steinmetz under mødet.

»Begge parter skal være lige godt klædt på til sagen«, sagde han.

Politividner må godt forberede sig, inden de skal vidne i retten, men anklagemyndigheden må ikke stå for forberedelsen. Rigsadvokaten har efterfølgende skredet ind over for den praksis.

Politividner skal ud af sagen

Forsvarerne kræver yderligere, at de tre politividner, som modtog anklagernes detaljerede skemaer, udelukkes fra den nye sagsbehandling i landsretten samt i byretten, hvis sagen også skal gå om der.

Store dele af Pusher Street-sagen har været præget af mistanke om, at noget holdes tilbage og gemmes for forsvarskollegiet. Under senioranklager Henrik Aagaards gennemgang af sagsakterne optrådte flere blanke sider, som ifølge anklageren omhandler en redegørelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed om andre Pusher Street-sager og en juridisk vurdering vedrørende politividnerne.