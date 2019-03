Forskere støtter forældres krav om flere pædagoger i daginstitutioner: »Man kan ikke kommunikere med mange børn på samme tid og få et ordentligt nærvær«

Forældre landet over kræver flere voksne i daginstitutionerne og forbereder demonstrationer. Forskere bakker op og deler bekymringen. Børneminister er klar til at sikre flere hænder, men afviser minimumsnormeringer.

Betingelserne for børn, der går i vuggestue og børnehave, har mange steder nået et punkt, der er så kritisk, at både forældre og forskere på området er dybt bekymrede. En forældrebevægelse, der nu gør oprør, kræver flere voksne og bedre normeringer i daginstitutionerne og får opbakning fra forskere.

»Normeringerne er de seneste ti år stille og roligt og ubemærket blevet beskåret. Samtidig har det pædagogiske personale fået flere administrative opgaver. Der er blevet mindre tid sammen med børnene; det tror jeg ikke, at der er nogen, der vil betvivle«, siger Tomas Ellegaard, der blandt andet forsker i normeringer i daginstitutioner ved Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet.

»Derfor vil minimumsnormering være en god idé«, siger han.

Forældrebevægelsen med sloganet ’Omsorg til vores børn nu’ har på bare to uger spredt sig til en lang række kommuner. Forældrene har planlagt lokale demonstrationer 6. april i foreløbig 43 byer fordelt over hele landet.

»Vi har fået nok af, at pædagogerne ikke har ordentlige rammer til at skabe den hverdag, som børn har brug for. De løber alt for stærkt. Al forskning tyder på, at de første år i et barns liv er afgørende for, hvordan man ender som menneske. Og vi frygter for konsekvenserne af det, der foregår«, siger en af initiativtagerne, Sarah Louise Eskildsen-Mortensen.

Hvis børnene skal have flere penge, koster det hos andre grupper. Er det rimeligt?

»Som forældre gør vi opmærksom på den problematik, vi oplever. Derfra er det politikernes opgave at finde ud af, hvor pengene kan komme fra«.

Sidste efterår kom Danmarks Statistik med en længe ventet opgørelse over, hvor mange børn der er per voksen i daginstitutioner. For de 0-2-årige er der 3,1 børn per voksen, og for de 3-6-årige 6,2 børn per voksen. Tallene svarer til, hvad forskere anbefaler.

Men tallene er ifølge Danmarks Statistik selv ikke udtryk for »den faktiske situation« i konkrete institutioner, fordi tallene er gennemsnitstal for hver kommune. Daginstitutionslederne er talt med i opgørelsen sammen med den tid, det pædagogiske personale bruger på administrativt arbejde. Oveni tæller vikartimer brugt under sygdom også med. Statistikken er dog stadig en »nyttig indikator« for normeringen, understreger Danmarks Statistik.

Alene med 17 børn

I 2017 viste en medlemsundersøgelse fra pædagogernes fagforening BUPL, at tre ud af fire pædagoger i løbet af dagen er alene med i gennemsnit 17 børn i gennemsnitligt 56 minutter.

Tallene fra Danmarks Statistik ligner »på ingen måde« det, der foregår ude i praksis, siger Grethe Kragh-Müller, der er børnepsykolog, lektor og forsker i daginstitutioner ved Aarhus Universitet.

»Det er min bedste faglige vurdering, at det er rigtig skidt, at vi ikke har et øvre loft for, hvor mange børn der må være til én voksen i daginstitutionerne. Meningen er jo, at vi gerne vil have børn, der kommer til at klare sig godt i livet«, siger forskeren. Hun understreger, at mange danske børn er lang tid i daginstitution hver dag, hvor pædagogerne spiller en stor rolle, også for børnenes personlighedsudvikling.

»Du kan gå ud i mange gennemsnitlige danske institutioner og se børn, der får voksenkontakt, men der er også børn, der kun snakker med pædagogen to gange i løbet af en hel dag. Det ser vi, når vi er ude og observere. Man kan ikke kommunikere med mange børn på samme tid og få et ordentligt nærvær«, siger Grethe Kragh-Müller og tilføjer, at der i mange af de institutioner, hun har besøgt, ofte er tre voksne til en stue om formiddagen og to om eftermiddagen. I nogle tilfælde er der to voksne om formiddagen og en enkelt voksen om eftermiddagen.

Men en god normering gør det ikke altid alene, siger Tomas Ellegaard.