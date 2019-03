Antallet af pædagoger i daginstitutioner er til heftig debat: Hvad mener partierne?

V: Kommuner skal styre selv

»Forældre og børn er faktisk meget tilfredse med dagligdagen i institutionerne. Ni ud af ti forældre er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Så jeg synes, vi skal passe på med at tale daginstitutionerne ned i et sort hul. Jeg tror på, at kommunerne er de bedste til at styre daginstitutionerne«, siger børneordfører Anni Matthiesen (V).

S: Nej til normeringer

»Socialdemokratiet vil gerne forbedre hverdagen for vores børn. Men umiddelbart løser minimumsnormeringer ikke det samlede problem i den offentlige sektor, for så risikerer man, at der bare skal spares på skoler eller ældre i stedet for. Derfor skal det her løses mere samlet i vores optik«, siger børneordfører Ane Halsboe-Jørgensen (S).

SF: Normeringer er krav

»Et af vores krav til en ny rød regering er, at den skal indføre minimumsnormeringer. Det vil betyde, at uanset om man kommer fra Vesthimmerland eller fra Køge, så er der voksne nok om børnene til at give dem den opmærksomhed, som de fortjener. Men det er også så fleksibelt, at man lokalt kan vælge at gå videre og investere endnu mere i daginstitutioner, så det er ikke et brud på det kommunale selvstyre«, siger børneordfører Jacob Mark (SF).

R: Normeringer i kommuner

»Det korte svar er ja til minimumsnormeringer; vi vil bare gøre det klogere. Vi vil have 4.500 flere pædagoger, og så vil vi kræve minimumsnormeringer på kommuneniveau, men ikke i den enkelte institution. Så kan man vælge i kommunen at prioritere særlige institutioner. Vi vil altså have det bedste fra begge verdener: Krav om ordentlige normeringer og lokal frihed. Men flere pædagoger kræver penge på bordet«, siger børneordfører Lotte Rod (R).

EL: Brug for lovændring

»I dag er normeringerne katastrofalt ringe. Der skal indføres minimumsnormering, så der kommer et ved lov fastlagt loft over antallet af børn per voksen i institutionerne. Der skal højest være tre børn per medarbejder i vuggestuer, hvor børnene er mellem nul og to år, og højest seks børn per voksen i børnehavealderen«, siger børneordfører Jakob Sølvhøj (EL).

K: Kommunerne prioriterer bedst

»Vi synes, det vil være en voldsom centralisering, hvis vi fra Christiansborgs side skal bestemme en minimumsnormering. Kommunerne kender bedst de lokale forhold og må sammen med ledelsen i daginstitutionerne planlægge, hvor mange pædagoger og medhjælpere der er behov for, og på hvilke timer på dagen der er behov for flere eller færre pædagoger. Det er individuelt lokalt helt ned til den enkelte daginstitution, alt efter hvilke børnegrupper man har ude i dagtilbuddene«, siger børneordfører Brigitte Klintskov Jerkel (K).

DF: Nej til minimumsnormeringer

»Vi går ikke ind for minimumsnormeringer. Vi har set, hvordan minimumsnormeringer på ældreområdet har haft en uheldigt effekt. Her har kommuner med en højere normering benyttet det som et argument for at skære ned, fordi de spørger sig selv, hvorfor de skal ligge højere end det påkrævede minimum. Jeg er også bange for, at det bliver en sovepude, fordi det kan få debatten til at forstumme. I stedet bør vi have en debat om, hvordan god ledelse med den rigtige prioritering af budget og bemanding kan vende en synkende skude«, siger børneordfører Pernille Bendixen (DF).