Politiet leder efter gerningsmænd: En dræbt og fire såret efter skud i Rungsted

Politiet leder efter den eller de personer, der står bag skyderiet. Arbejdshypotesen er, at det er to lokalt rivaliserende bandegrupperinger, der er involveret.

En er dræbt og fire sårede efter et skyderi på Rungsted Strandvej først på aftenen. Alle de ramte er yngre mænd omkring de 20 år.

Det oplyste Nordsjællands Politi på et pressemøde i aften, der blev direkte transmitteret på TV2 News.

Politiet afspærrede tidligere på aftenen Rungsted Strandvej på strækningen ud for Rungsted Strandvej 217, og de sårede blev kørt til behandling med politieskorte.

To af de sårede er lettere sårede, de andre er stadig under behandling. Politiet vurderer, at alle ramte er involveret i skyderiet, og at intet tyder på, at skyderierne også er gået ud over tilfældigt forbipasserende.

Det er uvist, hvad motivet er, men politiet vil ikke udelukke, at det kan være banderelateret.

Politiinspektør Laue Thygesen sagde på pressemødet i Helsingør, at politiet arbejder ud fra en hypotese om, at de involverede er med i to lokale, rivaliserende grupperinger. Han kom ikke nærmere ind på, hvad der menes med lokalt. Der har ikke været indikationer på, at der var ballade på vej, siger politiet.

Efterforskningen fortsætter, også helt ind i folks haver i området, hvor politiet leder efter den eller de personer, der står bag skyderiet.



Vi er massivt til stede på Rungsted Strandvej pga skyderi. Flere er ramt. Vi melder ud her på Twitter, når vi har yderligere. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 6. april 2019

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.03 og har et voldsomt opbud af mandskab på stedet, ligesom en helikopter har hængt over området. Borgere i området opfordres til at følge politiets anvisninger.

Hvis folk har hørt eller set noget i forbindelse med skyderiet, bedes de henvende sig hos Nordsjællands Politi på 49271448.