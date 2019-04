Løkke og Dragsted er enige: Paludans modstandere fik ham opstillet til Folketinget

Politikerne på Christiansborg lagde lørdag i stor stil afstand til partileder Rasmus Paludan, efter hans parti Stram Kurs fik vælgererklæringer nok til at kunne stille op til det kommende valg. Flere politikere mener, at de voldsomme demonstranter på Nørrebro gav Paludan den medvind, han havde brug for.