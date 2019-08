Fejl i teledata udskyder den stort anlagte forbudssag mod Loyal To Familia

Forbudssagen mod Loyal To Familia, som efter 22 retsmøder egentlig var gået ind i sin afsluttende fase, udsættes.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det er anklagemyndigheden, der har anmodet Københavns Byret om at indstille retssagen for en periode. Indtil videre i to til tre måneder, lyder forslaget. Årsagen er teledataskandalen og Rigsadvokatens seneste erklæring om et midlertidigt stop for brug af teledataoplysninger i straffesager.

FAKTA Forbudssagen 2012: LFT opstår under danskpakistaneren Shuaib Khans ledelse. Gruppen udspringer af Blågårds Plads-banden på Nørrebro, men ekspanderer og kommer i konflikt med andre grupperinger, herunder Brothas. 2013: Shuib Khan dømmes for drabsforsøg, og konflikten trappes ned. 2017: Shuib Khan bliver løsladt, og konflikten blusser op igen. Alene i København bliver der i 2017 registreret 42 skyderier med forbindelse til konflikten. Tre dør. 2017: Justitsministeren anmoder 8. august rigsadvokaten om at undersøge muligheden for at opløse LTF ved dom. 2018: Rigsadvokaten indstiller til justitsministeren, at der rejses en forbudssag ved domstolene. 4. september nedlægger Københavns Politi et administrativt straksforbud mod LTF. 2019: Forbudssagen begynder ved Københavns Byret. Vis mere

I det lys har anklagemyndigheden »fundet det rigtigst« at bede om udsættelse i den stort anlagte forbudssag.

»Det gør vi, fordi der i forbudssagen blandt andet indgår en række straffedomme, hvor teleoplysninger i varierende omfang har indgået. Disse sager skal nu undersøges nærmere«, forklarer chefanklager i Københavns Politi, Ida Sørensen, i pressemeddelelsen fra politiet.

Det er nu op til Københavns Byret at tage stilling til anmodningen fra anklagemyndigheden. Først skal anklagemyndigheden dog argumentere for sit syn på sagen på fredag, hvor de næste retsmøde i sagen i forvejen var programsat.

Ifølge planen var det blevet tid til forsvareren og anklagemyndighedens procedurer i sagen, som blev indledt 6. februar 2019 med det formål at afklare, om myndighedernes straksforbud mod LTF reelt er lovligt og holder sig inden for Grundlovens rammer.

Anklagemyndigheden er stadig af den opfattelse, at det er tilfældet. Også selv om der på det seneste er blevet sået alvorlig tvivl om, hvorvidt teledata i retssager kan risikere at være fejlbehæftede.

»Anmodningen om udsættelse af forbudssagen ændrer efter vores opfattelse ikke ved grundlaget for det foreløbige administrative forbud«, erklærer chefanklageren Ida Sørensen.





Drastisk

Udskydelsen af forbudssagen er en naturlig følge af Rigsadvokatens instruks søndag aften om at suspendere enhver anvendelse af teleoplysninger som bevismateriale ved domstolene. Reaktionen kom efter, at den ene fejl efter den anden har åbenbaret sig i Rigspolitiets behandling af de teleoplysninger, som indhentes fra teleselskaberne.

Først kom det frem i juni, at teleoplysningerne var mangelfulde i op til 10.000 straffesager hen over en årrække. Og senest har det vist sig, at der også har været fejl i de oplysninger fra telemaster, som politi og anklagemyndighed har brugt som indicier for mistænkte personers tilstedeværelse på et særligt tidspunkt.

Idet teleoplysninger har været en del af grundlaget for at dømme en række LTF-medlemmer for forskellige typer af alvorlig kriminalitet, indgår de data også som led i forbudssagen.

Som Politiken berettede tirsdag, er der allerede sket en række løsladelser samt aflyste hovedforhandlinger ved domstole rundt omkring i landet.

»Det er en drastisk, men nødvendig beslutning, jeg har taget af hensyn til retssikkerheden. Selvfølgelig kommer den til at betyde en masse praktisk og ressourcemæssigt. Men vi lever i et retssamfund, og jeg har truffet denne beslutning, fordi det er er fuldstændig afgørende, at borgerne kan have tillid til bevisførelsen. Der vil være en masse afledte konsekvenser, men dem må vi tage med«, sagde rigsadvokat Jan Reckendorff til Politiken mandag.