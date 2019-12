Fem er tiltalt for bestikkelse og svindel med midler i forsvaret

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fem mænd er tiltalt for bestikkelse, medvirken til bestikkelse og groft mandatsvig. Det drejer sig om over 450 forhold.

Ifølge anklagen er der sket bestikkelse for op mod 1,8 millioner kroner.

SAGEN KORT Fem personer er tiltalt for bestikkelse, bedrageri og mandatsvig i en sag, der knytter sig til Forsvarets Ejendomsstyrelse. To tidligere civilt ansatte anklages for at have modtaget bestikkelse på hhv. 1,7 mio. og 35.250 kr.

på hhv. 1,7 mio. og 35.250 kr. En tidligere ansat i et entreprenørfirma er tiltalt for at have bestukket de to og for groft mandatsvig for mere end 1,1 mio. kr.

de to og for for mere end 1,1 mio. kr. To selvstændigt erhvervsdrivende er tiltalt for medvirken til bestikkelse og mandatsvig for hhv. 775.000 og 689.375 kr. Sagen er endnu ikke berammet, men kommer til at blive behandlet over 20 retsdage ved Retten i Viborg. Vis mere

To af mændene er tidligere civile ansatte i forsvaret, fremgår det af en pressemeddelelse. En ansat i en entreprenørvirksomhed er tiltalt for at have bestukket duoen og for mandatsvig på over mere end 1,1 millioner kroner over for sin tidligere arbejdsgiver.

Og endelig er to selvstændigt erhvervsdrivende ifølge Midt- og Vestjyllands Politi også tiltalt for medvirken til bestikkelse og for mandatsvig på henholdsvis 775.000 og 689.375 kroner.

Der er allerede sat 20 retsdage af ved sagen, som kommer til at køre ved Retten i Viborg. Hvornår det kommer til at foregå, er endnu ikke klarlagt. Der vil, meddeler politiet, blive krævet fængselsstraffe til de tiltalte, når sagen går i gang.

Undersøgelse fandt fejl på fejl

Det er endnu uvist, om tiltalerne er et resultat af Rigsrevisionens undersøgelser af det, der er foregået i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Ifølge Ritzau tyder sagsnumrene på, at sagen blev indledt fra politiets side allerede i 2016.

Den har afsløret problemer med »manglende dokumentation« og problemer med håndteringen af bestillinger og udbetalinger. De samme personer har haft ansvaret for begge dele - en omstændighed, der ifølge Rigsrevisionen ikke lever op til helt basale krav til håndtering af indkøb.

Da kontrolmyndigheden tjekkede en lang række indkøb blev der fundet fejl i 54 ud af 64 undersøgte indkøb i 2018.

Der er pressemøde med Folketingets statsrevisorer klokken 11.30.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har kaldt sagen meget alvorlig:

»Det er skatteydernes penge, vi har med at gøre. Derfor skal de forvaltes ordentligt og redeligt. Når Rigsrevisionen kommer med så voldsom kritik, så er det ikke for sjov, og jeg ser på det med allerstørste alvor og kommer til at tage hårdt fat«.