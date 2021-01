Rundspørge: Politikerne blander sig for meget i dommernes arbejde

En statsminister, der taler om »hadforbrydelse«, før der er indledt en retssag. En politiker, der skriver, at det tyder på, at en endnu ikke afsluttet drabssag er racistisk motiveret. Politikere, der kræver udvisning i verserende sager.

Ikke overraskende følger politikerne med i domstolenes arbejde. Men ofte går de for langt, hvis man spørger nogle af landets jurakyndige. Det viser en rundspørge foretaget af Djøf blandt godt 40 af landets fremtrædende jurister fra universiteter, advokatfirmaer, domstole og organisationer.

Eksempelvis er 52 procent af deltagerne i Djøf’s jurapanel helt enige eller overvejende enige i, at politikerne blander sig for meget i verserende sager og konkrete afgørelser, mens 33 procent er helt eller overvejende uenige. 44 procent er enige i, at politikerne ofte lovgiver så detaljeret, at det griber ind i domstolenes arbejde, mens 29 procent er uenige. Og 54 procent er enige i, at der er behov for at tydeliggøre grænserne for domstolenes uafhængighed, mens 34 procent er uenige.

Formanden for panelet, juraprofessor på Københavns Universitet Jens Elo Rytter, bemærker, at undersøgelsen viser »en overvægt til den kritiske side«.