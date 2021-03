Dommere vender sig skarpt mod live-tv fra rigsretssag mod Støjberg

I USA har befolkningen løbende kunne følge med i bedste sendetid under rigsretssagerne mod tidligere præsident Donald Trump. Men der er lang vej fra den amerikanske kongres til danske retslokaler, og sådan bør det ifølge Dommerforeningen blive ved med at være.

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er på vej med et lovforslag, der skal bane vejen for, at der kan tv-transmitteres fra rigsretssagen mod hende for at have brudt loven og givet Folketinget misvisende oplysninger i sagen om de tvangsadskilte unge asylpar.