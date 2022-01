Fire ud af ti fyrværkeri-tilskadekomne i nytårsdagene var børn: »Det peger jo på et problem«

Børn og unge under 18 år stod for 40 procent af alle fyrværkeriskader i dagene omkring nytår.

Det fastslår en opgørelse lavet af Ulykkes Analyse Gruppen, ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital.

»Det fortæller mig, at der er en del unge, som har gået rundt – formentlig uden kontrol af forældre – og er kommet galt afsted«, siger professor Jens Lauritsen, der har udarbejdet opgørelsen.

»Det peger jo på et problem, i forhold til at dem, der har affyret det, ikke er dem, som har købt det. For det må man jo ikke, når man er under 18 år«.

I alt blev 174 personer sendt til behandling i løbet af 31. december og 1. januar, fremgår det af analysen, der også er udarbejdet af overlæge Peter Kraglund Jacobsen.

To tredjedele af de tilskadekomne antændte selv fyrværkeriet, mens den sidste tredjedel var tilskuere.

Fiasko at så få bærer sikkerhedsbriller

Af de tilskadekomne bar omkring 25 procent beskyttelsesbriller, og det er et tal, der ærgrer Jens Lauritsen.

»Det er en fiasko, at en så lille andel bærer beskyttelsesbriller, når vi har sagt det i så mange år. Men det skal der åbenbart opfordres til i endnu større omfang, tyder det på«.

Det samlede antal af tilskadekomne er et pænt stykke under det typiske niveau, hvilket også var tilfældet året før.

24 af de 174 skader var alvorlige. Ingen af de alvorligt tilskadekomne var kvinder.

»Det er endnu tydeligere i år, at det er mændene, der kommer galt afsted. Det er samme tendens, vi kan se hos børnene. Pigerne kommer sjældent til skade med fyrværkeriet«, fortæller professoren.

Når man snakker om alvorligt tilskadekomne, er der tale om personer, som indlægges direkte, overføres til et andet hospital eller kræver akut vurdering hos øjenlæge.

En tredjedel af de 174 fyrværkeriskader gik ud over de ramtes øjne. Halvdelen var enten brandskader eller håndskader.

ritzau