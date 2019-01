Vindmøller rammes af ø-planer: Lynetteholmen kan standse grøn el-produktion

»Det er rigtigt, at By og Havn på nuværende tidspunkt ikke har ønsket at imødekomme et ønske om et særligt langt opsigelsesvarsel for de eksisterende vindmøller, når den nuværende uopsigelighed udløber i 2022«, meddeler udviklings- og salgsdirektør Michael Soetmann i et skriftligt svar.

Han åbner for, at møllerne kan få lov at snurre et stykke tid endnu efter 2022.

»Det betyder imidlertid ikke, at vindmøllerne skal væk på dette tidspunkt. Planerne om Lynetteholmen er først ved at tage form, og By og Havn bruger det kommende år på at afdække forskellige etableringsmetoder og undersøge hvornår anlægsarbejdet kan påbegyndes«.

»Vi vil bestræbe os på at bevare vindmøllerne. Det vil dog først i slutningen af 2019 være muligt at sige, i hvilket omfang aftalerne kan forlænges«, slutter han.

Vindmølle-formand undrer sig over at skulle vente på svar

Det svar beroliger ikke formanden for Lynettens Vindkraft: »Det er et tyndt ikke-svar, at man først vil give os besked om et år. Det er lidt skidt for os«, siger Jens Anker Hansen.

»Vi kan ikke se nogen hindring for, at By og Havn kunne sige lidt mere, for eksempel at der ikke sker noget før i 2025. Det burde ikke være svært for dem. Umiddelbart burde det være rimeligt nemt at se, at renseanlægget Lynetten først skal flyttes, og at der ikke kommer til at ske noget de kommende fem-ti år. Men jeg kan selvfølgelig ikke sige, om By og Havn har andre oplysninger«.

By og Havn ejes af Københavns Kommune, der har 95 procent af aktierne. Staten har de sidste 5 procent.

Københavns Kommune har selv skudt penge i 34 vindmøller på Lolland og i Jylland i forsøget på at bidrage til et fald i CO2-udslippene.

Det burde tale for at beholde de københavnske vindmøller, finder formanden for Lynettens Vindkraft.

»Det ser mærkeligt ud, hvis man piller vore egne ned. Det harmonerer ikke så godt«.