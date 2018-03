13 organisationer slår alarm i åbent brev: Lov om dna-register bør trækkes tilbage 13 organisationer fra it-branchen, retsområdet og sundhedssektoren mener, at lovforslag om Nationalt Genom Center er så juridisk uklart, at Folketinget bør trække det tilbage. Ministeren afviser.

Sundhedsministerens idé om et nationalt dna-register er grundlæggende god, men hendes lovforslag tager så ringe hensyn til borgernes ret til privatliv, at det i sin nuværende form bør trækkes tilbage.

Sådan lyder opfordringen fra Patientdataforeningen, Advokatsamfundet, Ingeniørforeningen (IDA), Dansk Psykolog Forening, Jordemoderforeningen, Patientforeningen, Dataethics, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Digital Sikkerhed, Dansk Selskab for Almen Medicin, Amnesty International Danmark, Prosa og IT-Politisk Forening.

I et åbent brev til Folketinget skriver de 13 organisationer, at de er positive over for ideen om Nationalt Genom Center, som skal føre til bedre behandling af patienter. Men lovforslaget lider af så alvorlige brister, at det »ikke er et betryggende grundlag for en politisk beslutning«.

I brevet kritiserer de lovforslaget for at være uigennemsigtigt, da det ikke beskrives, om danskernes genetiske oplysninger også må bruges til kommercielle formål eller kan videregives til andre myndigheder. 27. februar kunne Politiken afsløre, at Rigspolitiet kan få adgang til dna-oplysninger i centret, selv om sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skriftligt og fra Folketingets talerstol påstod, at det ikke kunne ske.

Desuden mener de 13 organisationer, at lovforslaget ikke sikrer patienternes ret til at bestemme, om deres genetiske oplysninger må videregives til Nationalt Genom Center. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har ellers fastslået, at patienterne altid skal give informeret samtykke for at få deres oplysninger overført. Men den ret sikres ikke i forslaget, vurderede to professorer med speciale i sundhedsret i ’P1 Orientering’ onsdag 13. marts.

Vi må derfor opfordre sundhedsministeren til at trække lovforslaget og lade et sagkyndigt udvalg forberede et dækkende og fyldestgørende beslutningsgrundlag, der lovgives Åbent brev fra 13 organisationer

Endelig er de 13 organisationer kritiske over for den manglende kontrol med datasikkerheden i centret, som i sin nuværende form »udgør en stor sikkerhedsmæssig it-risiko«. Samlet set er bristerne for alvorlige til at fortsætte lovarbejdet:

Minister afviser bekymringer

Alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet støttede op, da lovforslaget blev førstebehandlet. Flere partier har dog efterfølgende stillet spørgsmål, da de også mener, at lovteksten flere steder er uklar.

Før Ellen Trane Nørby har svaret, vil Dansk Folkeparti ikke sige, om de trækker støtten til lovforslaget. Det forklarer Liselott Blixt (DF), efter at hun har læst brevet med kritikken fra de 13 organisationer.

Jeg har ikke fået svar på netop de spørgsmål. Ministeren må redegøre for det, og før jeg får de svar, kan jeg ikke sige, hvad vi ønsker Liselott Blixt, Dansk Folkeparti

Hos Socialdemokratiet ville sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen onsdag eftermiddag ikke svare klart på, om brevet får ham til at trække partiets støtte til lovforslaget. I SF siger Kirsten Normann Andersen, at brevet gør indtryk, men at hun fastholder støtten til lovforslaget. Det samme gør Venstre. Politiken har kontaktet Folketingets øvrige partier for at få en kommentar, men de er ikke vendt tilbage.