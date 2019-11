Eksperter: Politikerne spænder ben for den grønne omstilling

Lyt til artiklen 09:42

Hele Folketinget undtagen Nye Borgerlige er enige om, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til 1990, som er FN’s basisår. Alligevel har flere partier stillet en stribe krav til den grønne omstilling, der gør det markant sværere og dyrere at nå målet. Det vurderer flere fremtrædende professorer i økonomi.

»Hvis man lægger alle restriktionerne sammen, svarer det til, at målet om en reduktion på 70 procent er ren staffage«, siger økonomiprofessor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen fra Københavns Universitet, der er tidligere overvismand i Det Økonomiske Råd.

Målet på de 70 procents reduktion er så ambitiøst, at regeringen endnu ikke har en plan for, hvordan det skal ske. Statsminister Mette Frederiksen (S) har løbende sagt, at omstillingen ikke må ramme socialt skævt. I et interview med Børsen denne måned har hun tilføjet, at omstillingen heller ikke må ske på bekostning af det samlede antal arbejdspladser i Danmark eller konkurrenceevnen. Hun åbnede en dør på klem for, at det skal skrives ind i den nye klimalov.

I oppositionen har V-formand Jakob Ellemann-Jensen i et interview med Politiken gjort det klart, at omstillingen hverken må koste velstand, vækst, arbejdspladser eller føre til brandbeskatning. Han har også luftet en bekymring for den enkelte borgers frihed. Om det skal skrives ind i en klimalov, har han ikke gjort op. Men han vil have en diskussion om værktøjerne under forhandlingerne.

»Man har det fedt med at rende rundt og sige 70 procent, fordi det gør os til et foregangsland. Men det er efterhånden svært at se, hvordan indsatsen skal finde sted. Indsatsen skal sikre, at der kommer en omstilling, som ikke blot kommer af sig selv. Og det koster noget«, siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

På Aarhus Universitet siger økonomiprofessor og tidligere overvismand Torben M. Andersen, at »jo flere betingelser der er, jo sværere bliver det at nå målet«. Også han fremhæver, at der nu engang er en regning, som nogen skal betale.

»Det er og bliver en drøm, hvis man tror, at opnåelse af klimamålet ikke på sigt koster velstand som følge af store og nødvendige omstillinger«, siger Torben M. Andersen, der tilføjer, at omstillingen risikerer at blive unødigt dyr:

»Der er en overhængende fare for, at den grønne omstilling bliver dyrere, eller at andre områder må tage en større del af tilpasningen, når man skal tage en stribe hensyn«.

I Det Økonomiske Råd siger miljøvismand Lars Gårn Hansen, der også er professor i miljøøkonomi på Københavns Universitet, at »jo flere hensyn politikerne vælger at tage, jo mere kompliceret bliver opgaven«.

Det Økonomiske Råd har ikke beregnet, hvad det vil koste Danmark at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Men rådet har tidligere beregnet den samfundsøkonomiske omkostning, hvis Danmark skal være såkaldt fossilfri i 2050. Det vil sige, at der ikke længere benyttes olie, gas eller kul til energiproduktion, biler, industri og landbrug. I så fald svarer prisen til 10-15 milliarder kroner årligt.

»Der er ingen tvivl om, at det kommer til at koste velstand, fordi vi får nogle større omkostninger til vores energiforbrug. Der skal foretages investeringer for milliarder af kroner i den grønne omstilling for beløb svarende til flere supersygehuse om året. De penge kan ikke bruges andre steder. Så hvis det på ingen måde må koste velstand, så er der ganske enkelt ikke så meget at gøre«, siger Lars Gårn Hansen.

Overordnet frygter de tre økonomer ikke for Danmarks konkurrenceevne, der er i god gænge. Men de har svært ved at se, hvordan det kan undgås, at sektorer med en stor udledning af drivhusgasser vil blive ramt.

»Virksomheder i landbrug og energitunge sektorer vil mærke klimapolitikken særligt hårdt. Så konkurrenceevnen her vil blive ramt, så længe Danmark går foran resten af verden«, siger Lars Gårn Hansen.

Støttepartier med fokus på ulighed

Selv om politikernes intentioner kan være gode, så er Radikale Venstre langtfra overbevist om, at det er en god idé, at man skriver kravene ind i den nye klimalov.

»Det er fint, at kredsen kan blive enige om nogle intentioner. Men når vi formulerer loven, skal vi passe på, at vi ikke får skrevet så mange benspænd ind, at det bliver umuligt at nå målet om 70 procent på den klogeste måde«, siger klimaordfører Ida Auken (R), der frygter, at kravene vil gøre det »dyrt at nå målet« og måske tilmed »umuligt«.

Heller ikke SF ser nogen idé i at skrive den slags ind i klimaloven, selv om klimaordfører Signe Munk erkender, at den grønne omstilling »udfordrer« visse sektorer. Men grundlæggende anerkender hun slet ikke modsætningsforholdet.

I Enhedslisten er klimaordfører Mai Villadsen bekymret over, at kampen mod klimaforandringerne med de mange nye krav bliver en kamp om »alt muligt andet«. Hendes parti har dog også en kæphest: »Vi skal lave en socialt retfærdig grøn omstilling«, siger Mai Villadsen, der gerne ser det skrevet ind i klimaloven, fordi det i hendes øjne er en forudsætning for folkelig opbakning til forandringerne.

Anerkender du, at det komplicerer opgaven?

»Det er klart, at hvis der både skal stå noget om vækst, ulighed og alt muligt, så kan det godt blive kompliceret«.

I blå blok er det ikke kun Venstre, der har krav. Dansk Folkeparti vil nå målet på en måde, der »sikrer vækst og arbejdspladser«, og at finansieringen af omstillingen »ikke skaber social ubalance«, siger klimaordfører Morten Messerschmidt. I Konservative har partileder Søren Pape Poulsen sagt til Børsen, at han gerne støtter klimaloven, men at det er med et hovedkrav om, at den »ikke skal koste arbejdspladser og vækst«.