Thulesen: Messerschmidts svindelsag kostede Dansk Folkepartis mødom

I radioprogrammet P1 Debat placerer Dansk Folkepartis afgående formand, Kristian Thulesen Dahl, starten for partiets nedtur ved den sag om svindel med EU-midler, der kom frem i 2016.

I sagen er næstformand og formandskandidat, Morten Messerschmidt, tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk som formand for EU-partiet Meld i 2015.

»For nu at sige det, som det er: Der, hvor vi for alvor mistede vælgere, det var i 2016, hvor Meld/Feld-sagen drønede ud. Det er vi aldrig rigtigt kommet os over igen«, siger Kristian Thulesen Dahl i programmet.

Svaret kommer i forbindelse med, at formanden bliver spurgt om, hvorvidt det var valget om ikke at gå i regering i 2015, der startede partiets langvarige deroute ved både valg og i meningsmålingerne.

Dansk Folkeparti fik ved Folketingsvalget i 2015 21,1 procent af stemmerne, men valgte ikke at gå i regering.

Ifølge meningsmålingerne fra Voxmeter fastholder partiet en opbakning på omkring 20 procent frem til sensommeren 2016, hvor Ekstra Bladet og DR beskrev, hvordan EU-penge var brugt til partivirksomhed.

Det ramte partiet, der havde stået stærkt på ordentlighed og mod EU-frås, hårdt.

»Der var i 2015 en stor forståelse for, at vi ikke gik i regering. Og man kan se i tallene, at det er med Meld/Feld-sagen, vi får et knæk. Sagen har haft en fuldstændigt afgørende betydning. Der er en tid før og efter den sag for Dansk Folkeparti«.

»Der er en jomfruelighed, der røg. Vores mødom blev taget, eller hvad man nu kan bruge som betegnelse«, siger Kristian Thulesen Dahl og understreger, at han ikke mener, at det er Morten Messerschmidts skyld.

Ritzau har været i kontakt med Morten Messerschmidt, der ikke ønsker at kommentere udtalelsen fra Kristian Thulesen Dahl.

Thulesen Dahl meddelte sin afgang efter kommunalvalget

Partiets tilbagegang tog for alvor fart i starten af 2019 og fortsatte frem til valget samme år, hvor Dansk Folkeparti fik 8,7 procent af stemmerne. Da nedturen fortsatte ved kommunalvalget sidste år, meldte Kristian Thulesen Dahl sin afgang.

Morten Messerschmidt stiller op til formandspost