Legendarisk latinundervisning og fredagsdans hiver priser hjem

De ni vindere af Politikens Undervisningspris 2021 er nu fundet, efter fagpanelerne har gennemtrawlet samtlige 1.845 indstillinger og diskuteret kandidaterne.

Hyldesten til Danmarks mest engagerede lærere spænder vidt, både når det kommer til placering i landet og undervisningsmetoder. Det er alt fra at bruge sin baggrund som bygningssnedker til at lære eleverne at tænke kreativt, til fredagsdanse for at gøre nedlukningen nemmere samt personlige erfaringer og humor i undervisningen, der er blevet lagt vægt på i indstillingerne i år.

Da prisfesten, der skulle være holdt tirsdag, er udskudt til 17. august, er Politiken taget ud for at overraske hovedprisvinderne med nyheden.

En af dem er Susanne Thorhauge, der er latinlærer på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Der sidder 18 elever i det varme klasseværelse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Eleverne er i slutningen af deres første år på gymnasiet og har valgt latin på højt niveau. Flere af dem har indstillet hende til Politikens Undervisningspris.

Susanne Thorhauge griner og er tydeligvis bevæget, da hun får prisen. Og giver på stående fod et eksempel på det, som eleverne fremhæver i indstillingerne: Evnen til at gribe øjeblikket og gøre undervisningen nærværende.

»Tusind tak fordi I har indstillet mig. I har en kontrakt med mig som elever. Jeg kan kun være en god lærer, når I opfylder jeres del af kontrakten. Det gør I«, siger hun.

»Og kontrakt kommer af latin«, næsten jubler prisvinderen og får alle eleverne i klassen til at grine.

Vindere i gymnasiekategorien

Susanne Thorhauge

Susanne Thorhauge beskriver sig selv som en »begejstret tosse«, når det kommer til latin. Men i undervisningen er det også vigtigt for hende at tale med eleverne om livet med afsæt i de oldgamle tekster.

»Forstå mig ret, jeg er et hamrende uprofessionelt menneske, men jeg kan brænde. Derfor bliver afstanden mellem os meget lille nogle gange. Jeg fortæller alt muligt fra mit liv, fordi jeg bare så gerne vil have, at de allerede nu får at vide, at livet sgu også har bump på vejen«, sagde hun, da Politiken besøgte hende i marts.

Katja Munch Thorsen, der er uddannelsesdirektør ved KEA og sidder i fagpanelet for ungdomsuddannelser, begrunder prisen med Susannes ekstraordinære formidlingsevne.

»Hun formidler sit meget klassiske fag på en helt utrolig engageret måde, og gør faget meget nutidigt og aktuelt for eleverne. Eleverne oplever, at hun gør faget utroligt relevant for deres egen hverdag, og faciliterer nogle gode samtaler om filosofi og sprog. Hun bruger hverdagshistorier til at koble ind i det sproglige og klassiske fag. Hun går op i at gøre sig umage. Det at være underviser er en gave og en opgave. Hun går op i at gøre sig umage. Det at være underviser er en gave og en opgave. Alting bliver sjovere, hvis man gør sig umage, og hun går derfor op i også at få eleverne til at gøre sig umage. Det der engagement skinner tydeligt igennem i indstillingerne, og det virker for eleverne«.

Khalil Raslan Mashinesh

Khalil Raslan Mashinesh underviser i matematik på U/NORD Teknisk Gymnasium i Hillerød. Ud over at være fagligt kreativ ved eksempelvis at lave matematiske digte for eleverne bliver han hyldet for sin personlige tilgang til sine elever.

»Det er meget svært at stå op til onlineundervisning. Men Khalil gør det nemt, fordi han har en mega fed energi, og han bare forstår unge mennesker. Når han for eksempel laver sin fredagsdans, så ved jeg, at når jeg går på online fredag morgen, bliver jeg pisseglad«, siger eleven Safwan Ishaq, der har indstillet Khalil Mashinesh til prisen.

Janus Lylloff og Rasmus Thoft Pedersen

Lærerteamet på Mulernes Legatskole i Odense vinder en særpris for deres teamwork. Janus Lylloff og Rasmus Thoft Pedersen underviser i matematik, fysik og kemi. De beskrives som lærere, der elsker deres fag i så høj en grad, at undervisningen »som ellers kan være langhåret og uoverskuelig, bliver gjort spændende«.

Desuden går lærerteamet op i, at eleverne oplever, at det er okay at lave fejl.

»Man kan godt afvige fra den planlagte vej. Når man gør det, kommer man også tit til at lave fejl og gøre ting upræcist, og det er et rum, hvor eleverne lærer, at man godt må fejle og få nye erfaringer«, siger Janus Lylloff.

Vindere i erhvervsskolekategorien

Line Goul Stoffer

I erhvervsskolekategorien vinder Line Goul Stoffer, der har undervist i automatik på Mercantec i Bjerringbro og Viborg, hovedprisen.

Line Goul Stoffer bliver blandt andet beskrevet som en lærer, der hjælper eleverne, når der er problemer derhjemme. En elev skriver i en indstilling, at »hun er vores mor på skolen«.

Hendes elev Mikkel Aarup oplevede for første gang nogensinde at have succes i skolen på grund af Line Goul Stoffers undervisningsmetode.

Læs hele historien om Mikkel Aarup og Line Goul Stoffer her.

Katja Munch Thorsen, der er uddannelsesdirektør ved KEA og sidder i fagpanelet for ungdomsuddannelser, begrunder valget af Line Goul Stoffer som hovedprisvinder som følgende:

»Hun kombinerer det høje faglige niveau med en tilgang, hvor hun meget tydeligt viser, at hun tror på eleverne og kan få dem alle med. Hun formår at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle har lyst til at byde ind. «.

Frank Tandrup Andersen

Frank Tandrup Andersen, der underviser i netværk, server og hardware på ZBC Vordingborg, vinder en særpris.

Det er ikke nemt at tage en erhvervsuddannelse under coronanedlukningen. Men ifølge elevindstillinger har Frank Tandrup Andersen formået at gøre det en del nemmere for eleverne med velforberedt og differentieret undervisning. Frank Tandrup Andersen har selv kørt ud til eleverne med fysisk udstyr, så der ikke blev tabt på virtuel undervisning.

Mogens Nielsen

Mogens Nielsen, der underviser i handel og innovation på NEXT Uddannelse København i Ballerup, vinder en særpris.

En elev beskriver Mogens Nielsen som en lærer, der altid har et ekstra gear at trække på, når man bliver træt.

»Han er en lærer, der ikke giver op, og som vil alle hans elever det bedste og gør alt for, at man sammen kan opnå det bedste resultat. Han er åndssvagt god til at hjælpe og motivere sine elever selv i de mest pressede situationer. Du møder altid Mogens i godt humør, og han er sjældent bange for at skyde en sjov bemærkning af«.

Vindere i grundskolekategorien

Christian Lund

I grundskolekategorien vinder Christian Lund fra Tallerupskolen i Tommerup Stationsby hovedprisen.

Christian Lund er it-vejleder og underviser i matematik samt natur og teknik. Han vinder blandt andet for sin innovative tilgang til undervisningen i et robot-laboratorium, virtuelle spil lavet til virkelighed og undervisning i kodning og sociale medier. Læs reportagen fra da Politiken besøgte hans undervisning her.