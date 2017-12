Portræt: Pablo Neruda og den store sang om livet

Vidunderbarnet

Pablo Neruda var på det tidspunkt 44 år og allerede en berømt digter. Han blev født i 1904 i Parral og døbt Ricardo Eliécer Neftali Reyes Basoalto. Som søn af en lokomotivfører og en lærerinde voksede han op blandt nybyggere 350 km syd for Santiago, tæt på naturen i landet, hvor havet og bjerget mødes på langs. Naturen og det jævne folks lod forlod aldrig hans digte.

Sønnen fattede hurtigt pennen. Han skrev 10 år gammel sine første digte. Som erklæret ateist! Da han 13 år gammel fik trykt sin første tekst i den lokale avis, underskrev han sig som Neftali Reyes. Han begyndte for alvor at digte igennem, da han 16 år gammel rejste til hovedstaden Santiago for at studere fransk. Her levede på egen hånd bohemelivet på cafeer og pensionater.

Han havde allerede fået en del ting trykt, da han tog digternavnet Pablo Neruda. Navnet tog han efter den tjekkiske digter Jan Neruda, der havde været tidligt ude med socialt engageret realisme. At Nerudas far så med strenge blikke på fløsens flyvske interesse for poesi, var grunden til, at den senere nobelpristager valgte at skrive under pseudonym.

Borgerkrigen i Spanien radikaliserede Neruda. Gjorde ham til moskvatro kommunist.

Pablo Neruda skrev digte i et syndflod af stilarter og tonefald og magtede de fleste. Gennembruddet kom hurtigt med hans anden digtsamling, ’Tyve kærlighedsdigte og en fortvivlet sang’, i 1924. Bogen er den dag i dag alletiders mest solgte digtbog på spansk, men dengang var dens forfatter fattig som en studerende kirkerotte.

Blot 20 år gammel var Pablo Neruda i gang med at blive udbredt som digter. Også den mere pragmatiske side af ham gjorde lynkarriere. Med få afbrydelser var han 1927-1943 først konsul og senere diplomat i bl.a. Indonesien, Argentina, Spanien, Frankrig og Mexico. Han arbejdede på Ceylon og i Burma med dårligt betalt arbejde, og længe måtte han kæmpe for at holde fattigdommen fra døren.

Men efterhånden som hans digte vandt gehør, gik det langsomt fremad, og han blev med tiden udstationeret som chilensk diplomat. Som sådan var han i Spanien i 1930’erne, hvor han i Madrid plejede omgang med Lorca, Cesar Vallejo og andre spansktalende digtere. Her udgav han det avantgardistiske tidsskrift Caballo Verde para la Poesia – (Grøn hest for poesien). At poesien og håbet delte den samme grønne farve, fulgte ham hele vejen.