Afvist på Charlottenborg: Facadeudstilling bliver nu vist på ARoS Kunstmuseet ARoS har nu tilbudt at tage sit murværk i brug til den facadeudstilling med 30 paraboler, der ikke fik lov til at pryde Kunsthal Charlottenborg.

30 paraboler vendt ud mod Nyhavn skulle have prydet facaden på Kunsthal Charlottenborg, så gæsterne på de talrige caféer på Nyhavns solside kunne betragte sværmen af paraboler i de næste fem uger.

Det var kunstneren Banaan Al-Nassers indspark i ghettodebatten. Men planen om at udstille kunstværket på facaden i Nyhavn er blevet afvist af Slots- og Ejendomsstyrelsen, fordi bygningen er fredet.

Den beslutning har nu fået museumsdirektør på kunstmuseet ARoS, Erlend Høyersten, til at reagere, så nu bliver det i stedet aarhusianerne, der vil kunne betragte paraboludstillingen på kunstmuseet ARoS.

»Jeg synes, det var synd, at et så godt kunstværk ikke skulle finde sin plads. Det har så mange fine fortællinger i sig, så for mig var det en helt umiddelbar tanke, at hvis ikke de må, så vil vi gerne hjælpe«, siger museumsdirektør på ARoS, Erlend Høyersten.

Kunstneren bag værket, Banaan Al-Nasser, er kunststuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun har lavet udstillingen med tanke på de mange paraboler, der karakteristisk pryder facaderne i ghetto-områder. Den fortælling fangede Erlend Høyersten.

»Det er interessant, hvordan vi tit forbinder paraboler med en speciel social og kulturel baggrund. ARoS er visuelt en meget ren og skarp bygning, der på mange måder kan fremstå som en kulturel højborg, og derfor synes jeg, der er noget poetisk og smukt over at hænge parabolerne op her«, siger han.

Værket er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis afgangsudstilling for de nyuddannede kunstnere. Den åbner fredag på Kunsthal Charlottenborg uden Banaan Al-Nassers udstilling, som vil blive sat op i Aarhus allerede i løbet af den kommende uge.

»Nogle gange skal ting bare afklares spontant«, siger Erlend Høyersten.

Parabolerne skal hænge på ARoS de næste fire uger - lige så længe Kunsthal Charlottenborg udstiller de øvrige studerendes værker.

Tidligere har den fredede bygning på Nyhavn haft andre kunstnere til at udstille på facaden. Ai Weiweis redningsveste dækkede blandt andet sidste år store dele af facaden på den karakteristiske murstensbygning.