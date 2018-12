Lykke-Per

Det skrev vi om filmen

»Faldgruben for det moderne troløse menneske er håbløs egocentricitet. Hvad Per først sent indser er, at den uforsonlighed hos faderen, som han gjorde op med, i forklædning er en del af ham selv.

Som symbolsk portræt af Danmarks tøvende skridt ind i det moderne er filmen mere skitseagtig, men alligevel lykkes det at pege Pontoppidan ind i nutiden«.

Politikens Kim Skotte om Bille Augusts filmatisering af romanen.

Fem hjerter