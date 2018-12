Det findes faktisk. Året ved navn annus horribilis. Rædselsåret

Angst for at gå i skole er blevet et stigende problem blandt danske skolebørn, udbredt i hele landet. Camilla Stockmanns dreng var et af dem i 2018.

For otte år siden gik jeg gennem døren til mit nuværende hjem for første gang. Varmen var slukket, væggene koksgrå, og alle værelser stod tomme. Da jeg åbnede et indbygget skab i entreen, hang en krøllet papirengel på et søm, som et sidste levn fra kvinden, der havde boet i lejligheden før os, mens hendes sønner voksede op. Det lille stykke julepynt fik navnet taknemmelighedsenglen, og hvert år siden har jeg sat den på træet, slået hænderne sammen i stor patos og spurgt: »Hvad er I taknemmelige for i år?«.