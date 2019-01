Tysk politi beslaglægger malerier: Værker af den kendte kunstner A. Hitler mistænkes for at være forfalskninger

Malerier og akvareller af Adolf Hitler er så indbringende på auktioner, at faren for forfalskninger er stor, mener politiet, som undersøger tre billeder fra en auktion i Berlin.

Omkring 20 gæster gik rundt og kiggede med kyndig interesse på persiske vaser, tekrukker fra Indokina, tallerkener og knivtøj fra den tyske kejser Wilhelm II’s hof. Blandt de eksotiske antikviteter pådrog tre anonyme akvareller sig ganske særlig interesse fra pensionister, asiatiske indkøbere og kvinder i dyre klæder.

Akvarellerne med de tyske navne ’Rheinlandschaft’, ’Alpenlandschaft’ og ’Niederthal, Vent’ skulle være hovedattraktionen på sidste uges i auktion hos Kloss Auktionshaus i Berlin-bydelen Pankow. Ikke så meget på grund af deres motiver – romantisk idylliserede landskaber fra Østrig – snarere på grund af navnet på kunstneren, anført med sort skridt i nederste højre hjørne på de tre billeder, ’A. Hitler’.

Det navn var også grunden til, at kriminalbetjente fra Berlin kort før auktionens start torsdag eftermiddag kom på besøg og afbrød auktionen. De tre malerier blev beslaglagt og taget med på politistationen til nærmere inspektion. Politiet havde fået et tip om, at det slet ikke var kunstneren A. Hitler, der har begået de tre akvareller, men derimod en gemen svindler.

Der er nemlig mange penge at tjene ved sælge billeder af en af verdenshistoriens største massemordere, Adolf Hitler, der efter afslutning af sit kunstneriske virke blev Tysklands brutale diktator med blandt andre seks millioner jøders liv på samvittigheden.

»Jeg er kunstner og politiker. Når spørgsmålet om Polen er afklaret, vil jeg leve resten af mit liv som kunstner«, sagde Adolf Hitler angiveligt til den britiske ambassadør Nevile Henderson i 1939.

Sådan gik det som bekendt ikke. Men i sine unge år ville østrigeren Adolf Hitler være kunstner. To gange forsøgte han at blive optaget på kunstakademiet i Wien, men han fik afslag i 1907 og året efter. Akademiet vurderede, at han havde større talent som arkitekt.

Hitler fortsatte dog ufortrødent maleriet og forsøgte igen og igen at få anerkendte kunstnere i Wien til at hjælpe karrieren på vej. Sine billeder solgte han på cafeer i den østrigske hovedstad i årene fra 1908 til 1913. De tre akvareller fra auktionshuset Kloss i Berlin er dateret 1910.

Hvor mange billeder Hitler nåede at male, er uklart. Nogle eksperter mener 300, mens andre siger 2.000. I sin bog ’Mein Kampf’ hævder Adolf Hitler selv, at han malede tre malerier om dagen i de seks år, han boede i Wien og München inden Første Verdenskrig. Den unge kunstner foretrak vandfarver.

Fakta

Hitlers kunst koster Eksperter er uenige om, hvor mange billeder Adolf Hitler nåede at male i sin ungdom, da han satsede på at blive professionel kunstner. Nogle siger 300, andre mener snarere, at der er tale om helt op til 2.000 værker. Selv påstod Adolf Hitler, at han malede tre malerier om dagen i sin ungdom i Wien og München.

Mange af billederne er dog beslaglagt i USA, hvortil de kom med amerikanske tropper efter Anden Verdenskrig, mens andre blev destrueret på Førerens egen ordre, og andre igen er i privat eje. Men de få, der har været på markeder i europæiske auktionshuse, er blevet solgt i dyre domme. Derfor mener det tyske politi, at faren for forfalskninger er stor, og derfor konfiskerede man tre akvareller fra en auktion i Berlin, lige før hammeren skulle falde i sidste uge. Vis mere

Forretningsmanden Samuel Morgenstern købte mange af Hitlers værker og solgte dem videre til ikke mindst mange jøder. Selv da Adolf Hitler som 25-årig blev indkaldt som soldat i Første Verdenskrig, fortsatte han med at male ved fronten. Efter krigen begyndte politik dog at blive hans altoverskyggende beskæftigelse, og maleriet blev lagt på hylden.

Efter sin magtovertagelse i 1933 beordrede Føreren angiveligt sine malerier fundet og destrueret. Det lykkedes dog ikke at finde alle, og da krigen var slut, dukkede flere af malerierne op. Mange blev beslaglagt af den amerikanske hær, der fragtede dem til USA.

Her har der lige siden været forbud mod at udstille dem, hvilket kun har gjort interessen større. Men mange andre værker var i privat eje, og de er blevet solgt på auktioner siden år 2000. I 2009 solgte britiske auktionshuse malerier af Adolf Hitler for langt over 200.000 euro, 1,5 millioner kroner.

I 2012 gik et enkelt billede for 32.000 euro (239.000 kroner), og i 2014 røg en akvarel for 130.000 euro (knap 1 million kroner) på en auktion i Nürnberg. Det er ifølge eksperter ikke værkernes kunstneriske værdi, der kan forklare de høje priser.

Blandt Hitlers mere kendte værker er ’Portræt af en pige’, der angiveligt forestiller den unge franske kvinde Charlotte Lobjoie, som formentlig var kæreste med kunstneren, da han var soldat i Første Verdenskrig. En mand ved navn Jean-Marie Loret udgav i 1981 biografien ’Ton père s’appelait Hitler’ (Din far hed Hitler), hvori han påstår at være Hitlers uægte søn fra den franske affære. Historikere betragter dog historien som usandsynlig.

