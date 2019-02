Helle Helle og Jonas Eika er danske bud på prestigefyldt nordisk pris

En afdæmpet roman og en novellesamling med knald på alle effekter får chancen for at vinde en af de mest eftertragtede litteraturpriser.

En apokalyptisk novellesamling og en sorgmunter roman om en mor og en datter, hvor døden er den tavse medspiller, bliver de to danske bud på Nordisk Råds Litteraturpris i år. De to bøger er skrevet af henholdsvis Jonas Eika, f. 1991, og Helle Helle, f. 1965.

Helle Helle er indstillet til den eftertragtede pris for romanen ’de’, men Jonas Eika er indstillet for novellesamlingen ’Efter solen’.

De kæmper om Nordisk Råds Litteraturpris Jonas Eika: Efter Solen (Danmark) Helle Helle: de (Danmark) Marianna Kurtto: Tristania (Finland) Lars Sund: Där musiken började (Finland) Pivinnguaq Mørch: Arpaatit qaqortut (Grønland) Kristín Eiríksdóttir: Elín, ýmislegt (Island) Kristín Ómarsdóttir: Kóngulær í sýningargluggum (Island) Eldrid Lunden: Det er berre eit spørsmål om tid (Norge) Jan Grue: Jeg lever et liv som ligner deres (Norge) Inga Ravna Eira: Ii dát leat dat eana (Det samiske sprogområde) Isabella Nilsson: Nonsensprinsessans dagbok. En sjukskrivning (Sverige) Sami Said: Människan är den vackraste staden (Sverige) Liselott Willén: Det finns inga monster (Åland) Vis mere

I sin efterhånden 25 år lange forfatterkarriere har Helle Helle modtaget stort set alle de priser, det er muligt, men endnu ikke den prestigefyldte, nordiske pris.

Hun er indstillet til Politikens Litteraturpris for romanen, som Lilian Munk Rösing gav fuldt hus, seks hjerter, da bogen udkom i april.

Det var også Rösing, der anmeldte Jonas Eikas bog i maj måned. Hun kvitterede med fire hjerter og skrev, at novellesamlingen ikke er for sarte sjæle. ’Der er scener i disse noveller, jeg har læst med halvlukkede øjne og bogen i strakt arm, ligesom når man sætter hånden for øjnene i biografen og kun ser ud mellem fingrene’, skrev Rösing og tilstod, at hun godt kan være lidt af en sart sjæl.

Jonas Eika rider på lidt af en bølge med ’Efter solen’. Forfatteren har vundet Montanas Litteraturpris for novellesamlingen, som også er indstillet til Kritikerprisen.

Helle Helles roman fortæller i romanen ’de’ diskret om, hvordan en mor og en datter lever deres fælles liv, mens morens alvorlige sygdom forværres, uden at det på noget tidspunkt pensles ud. ’I juni kan hendes mor ikke komme igennem sin syltetøjsmad’, skriver forfatteren.

Det er ifølge Lililan Munk Rösing en historie, som uden de store armbevægelser rammer yderpunkterne. Gråd og latter.

»Ikke højlydt bralrende eller hulkende, men stille og intenst og nærmest samtidig. Sådan er det at læse Helle Helle«.

I alt 13 bøger fra de nordiske lande og selvstyreområder er indstillet til prisen.

Vinderen af Nordisk Råds litteraturpris 2019 præsenteres den 29. oktober i Stockholm i forbindelse med Nordisk Råds session. Vinderen modtager prisstatuen ’Nordlys’ og 350.000 skattefrie danske kroner.